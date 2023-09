Abuso sexual en viaje de egresados: la víctima se sintió aliviada de dar punto final a la causa

El frente del edificio del Ministerio Pupilar y de la Defensa del Centro Judicial de Monteros fue escenario ayer de un momento muy emotivo. Fue a las 16.30, cuando salió Paula con lágrimas en los ojos y con el alivio de haber logrado, tras nueve años de peregrinar por tribunales, cerrar una página angustiante en su vida.

Hubo llantos, abrazos y expresiones de júbilo. ”No estoy del todo conforme con lo resuelto, porque esperaba un debate oral y público. Pero al mismo tiempo siento que merezco haber llegado a esta instancia, de sentir que se ha puesto punto final a un hecho que ya es parte de mi historia y siempre lo será. Hay una gran herida por sanar. Pese a todo me da felicidad el acompañamiento que tuve”, dijo.

La joven fue víctima de un abuso sexual el 12 de agosto del 2014 durante un viaje de egresados de alumnos de un colegio secundario que partió de Monteros hacia Bariloche. Los atacantes fueron tres, dos menores y un mayor. La víctima se acostó a dormir en los últimos asientos del micro. Fue ahí que, aprovechándose de su situación, fue atacada sus compañeros, cuyos nombres se mantienen en reserva. Se enteró cuando otros compañeros le avisaron lo que había ocurrido cuando llegaron a Córdoba.

Ayer Paula asistió a tribunales a participar de una audiencia en la que se procedió a formalizar un acuerdo por una probation. Se hizo ante el juez Marcos Javier Núñez Campero y con la asistencia de la fiscala María Eugenia Posse. El convenio fue posible luego de una reformulación de cargo: de abuso sexual con acceso carnal pasó a abuso sexual simple. Este se apuró en razón de que la causa estaba a días de prescribirse. Los detalles del debate no trascendieron porque se negó el acceso a la prensa.

"El pedido de disculpas se hizo, aunque sólo el de una persona lo sentí sincero. También se acordó el resarcimiento económico ($ 1 millón) y el compromiso de los victimarios de realizar tareas comunitarias”, explicó Paula. “Ha sido larga la espera y creo que valió la pena. Solo me resta dejar un mensaje para las víctimas de abusos: no están solas, no es como el 2014. Aquí estoy por si alguien necesita hablar”, sostuvo.

La audiencia estaba prevista para las 12.15, pero comenzó alrededor de las 14.30 por demoras en los restantes juicios previstos. Al frente del edificio judicial permanecieron con pancartas, y a la espera de la salida de Paula, varias integrantes de la Fundación Sororidad Activa de Monteros y parientes de la víctima.