El fin de semana se mantendrá entre nubes

No se esperan lluvias para el fin de semana, pero las altas temperaturas que se tuvieron día atrás, no acompañarán este sábado y domingo. Las máximas no superarán los 25°C, temperaturas más acorde a la estación en curso.

Hoy en el departamento Monteros:

La temperatura máxima para hoy es de 21°C, con una humedad del 73%. En cuanto a los vientos correrán desde dirección norte a ,14km/h. La visibilidad es de 8 km.

En Tafí del Valle las marcas térmicas para hoy son: 2°C y 11°C. Se espera un día entre nubes.