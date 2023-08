El Obispado de Concepción, advirtió que un ex sacerdote continúa ejerciendo los rituales

La Diócesis de la Santísimas Concepción se encuentra en estado de alerta por un ex sacerdote que continúa ejerciendo el rol como tal en distintas comunidades del sur de la provincia.

El Presbítero Ariel Díaz, Canciller del Obispado de Concepción, informó que por expreso pedido del Obispo, José Antonio Díaz, se informe que el Sr. Gustavo Bernardo Russo Suárez fue dimitido del estado clerical desde el año 2017.

El comunicado advierte a la feligresía para que no se dejen engañar en su buena fe, que el ex sacerdote sigue ejerciendo el ministerio argumentando que pertenece a un grupo religioso no romano en diversos barrios y localidades del sur de tucumano.

En abril de 2017 esta situación ya había sido advertida por el entonces Arzobispo de Tucumán, Mons. Alfredo Zecca.