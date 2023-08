No todos los héroes llevan capa: El chofer del Santa Lucía que ayudó una joven estudiante

Andrea Gallardo es una joven estudiante de Santa Lucía que el pasado lunes sufrió un imprevisto y estuvo punto de faltar a la mesa de examen en Monteros por una simple razón, se olvidó la libreta.

"Las cosas buenas se comparten siempre", arranca el posteo de Andrea Gallardo, y que agradece a un chófer de la empresa Santa Lucía, que con su gestó pudo presentarse a rendir en el Instituto de Enseñanza Superior Monteros.

Sucede que la libre quedó en Santa Lucía y ella ya estaba a punto de ingresar al establecimiento. “Quedé con dos compañeros para ir más temprano al Instituto y así poder repasar, por lo que me tomé el tiempo de estudiar un poco más en casa, preparar las cosas y hablar con mi mamá, que es mi cábala antes de un examen. Entre esas cosas, me di cuenta de que ya eran las 15 y el colectivo salía en 30 minutos. Hice todo a las apuradas”, explica al sitio El Tucumano.

Los nervios le jugaron una mala pasada y se percató que, entre corridas y apuradas la libreta quedó en su casa. “fue mi mamá quien se fue hasta la parada, habló con Don Sergio, le explicó lo sucedido y le entregó mi libreta. Ese colectivo llega puntual a una de las paradas del centro de Monteros, por lo que me anticipé 10 minutos antes y cuando llegó, subí al transporte y entre risas, me entregó la libreta. ‘Mil gracias, me salvó para poder rendir’”, contó la joven a este diario y añadió: “me volvió el alma al cuerpo, gracias a él pude rendir”.

Para cerrar el día, Andrea contó que aprobó la materia con 8, y entre tanta felicidad tuvo un momento para agradecer el gesto al chófer llamado Sergio Caro, y conocido como "Cebi".