Usuario atrapado entre el paro de transporte y la suba del precio del boleto

César Gónzález, secretario general de la UTA, contó que esta noche se reunió con los delegados internos de cada empresa para analizar qué medidas tomar debido a la falta de pago.

En el encuentro, precisó el gremialista, detallaron que los empresarios comunicaron que no pueden cumplir con los compromisos salariales porque los subsidios aún no impactaron en sus cuentas y no se firmó el aumento del boleto . "Por lo tanto otra vez quedamos los trabajadores en medio del conflicto", dijo.

Se resolvió paralizar los servicios a partir desde las 9 de la mañana del lunes 7 de agosto. No habrá servicios de líneas urbanas, metropolitanas y rurales "hasta que se pague el sueldo correspondiente de julio en su totalidad".

Según las cifras que aportaron en el sector privado, están pendientes de ser girados $750 millones del Gobierno nacional, y al menos otros $750 millones de parte del Gobierno provincial.

A ello se suma que, pese a haber sido sancionada la suba del boleto el 25 de julio por el Concejo Deliberante, el nuevo valor (pasará de $84 a $120) comenzará a regir a partir del sábado.

Luis García, directivo de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) dijo que este conflicto "es la misma película que se repite todos los meses" en Tucumán. Y detalló por qué financieramente los números no cierran para las firmas prestatarias.

"Las recaudaciones diarias por la venta de boletos alcanza apenas para circular, aunque en algunos casos tampoco se cubre este costo. Hablamos de combustibles y algunas reparaciones y gastos menores. La recaudación está totalmente devaluada; primero, por el precio político que determina el valor del boleto, y segundo, por la inflación", lamentó el representante de Aetat.

El segundo ingreso, añadió, es producido por los aportes estatales -del ámbito nacional y provincial- girados a través de subsidios. Estos recursos, remarcó García, permiten "hacer frente a la masa salarial".