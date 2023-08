Video: Así actúa "Canguro" el delincuente con una sola pierna que atemoriza a un barrio

"Canguro" volvió a saltar y a comer un nuevo ilícito, pero esta vez quedó registrado por las cámaras de seguridad del barrio de Villa Fiorito, en el conurbano bonaerense.

El delincuente apuntó con un arma de fuego y le robó a dos adolescente de 16 años. "Nos disparó pero la bala no salió", dijo una de ellas.

El hecho delictivo ocurrió el pasado lunes y toda la secuencia quedó grabada por una cámara privada. Candela, una de las víctimas, comentó que fueron interceptadas por dos delincuentes cuando caminaban por el barrio. “Estas lacras me robaron, me apuntaron y me dispararon, por suerte el tiro no salió. Esta vez yo zafé. Pero, ¿cuánto tiempo va a pasar en que el disparo salga?”, lamentó.

Tras la viralización de la filmación, varios vecinos se sumaron al pedido de justicia ya que aseguran que también fueron víctimas de estos dos ladrones.

🚨 "MUY LEJOS NO PUEDE IR: TIENE UNA PIERNA"

- Un ladrón, con una sola pierna, le robó a una pareja

- Llegaron y escaparon en bicicleta

- La víctima hizo la denuncia y dijo que no debería ser muy difícil de encontrarlo

📍 Villa Fiorito

➡️ Vía @Inforbanodiario pic.twitter.com/pAxLk6yyBY — Vía Szeta (@mauroszeta) August 2, 2023