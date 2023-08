Locura en Boca Juniors: Edinson Cavani fue presentado e ilusiona al pueblo Xeneize

“Nosotros estamos todos muy felices con mi familia, la energía de ellos. El cariño de la gente me lo vienen demostrando desde hace un tiempo largo. Esperemos recorrer un camino juntos”, fueron las primeras palabras de Edinson Cavani en la conferencia de prensa en La Bombonera, junto a Jorge Ameal, presidente de la institución del barrio de La Boca.

Con respecto a lo que habló con Juan Román Riquelme y que de su nombre suene en cada mercado de pase, el jugador charrua indicó: “Las charlas se habían hecho como de amistad. Hablamos de varias cosas y se dan cuando se tienen que dar. Llegado al momento se tomó la decisión de venir acá. Por qué hoy, porque quería estar cerca de casa y acá en Argentina lo puedo hacer y más en un club como Boca”.

“Llevar la 10 y jugar en Boca significa una responsabilidad muy grande porque estoy en los últimos años de mi carrera. Esa responsabilidad es muy grande”, contestó Cavani sobre la ilusión de su llegada al Xeneize.

“Cuando entré a la clínica, la gente me deseaba lo mejor y me felicitaba. Eso demuestra lo que es el mundo Boca y el cariño que me empiezan a demostrar. Me pasó algo parecido cuando llegué a Napoli que no había estado en la cancha y me recibieron igual. Eso es la pasión que tiene la gente de este club. Voy a prepararme para darlo todo y dar el cien por cien. Ojalá pueda darle muchas alegrías”, manifestó con respecto a la ilusión de los hinchas.

“A mis hijos les comenté en Valencia que había chances de venir a Boca. Ellos abrieron los ojos y recibieron la noticia sabiendo lo que era Boca. Venían presintiendo lo que podrían encontrarse acá. Que puedan ver la dimensión del club, vivir el momento, las palabras se olvidan, más cuando son niños. Quiero que lo vivan”.

“Quiero disfrutarlo y vivir lo que es el Mundo Boca, como todos me decían. Quiero poder dar todo lo que pueda en esta cancha y ante esta gente”, dijo el Matador Cavani, con la 10 Azul y Oro y ante el grito de “uruguayo, uruguayo” de los hinchas.