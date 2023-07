Video: Cobarde agresión de la policía santiagueña a un fotógrafo tucumano

En la voz de Franco Vera, fotógrafo de LA GACETA, se siente el dolor y la impotencia. El reportero gráfico de nuestro diario fue detenido mientras intentaba retratar imágenes de los hinchas de Atlético Tucumán que, en la previa al partido entre el Decano y Central Córdoba, querían entrar a los empujones al estadio Madre de Ciudades.

"La Policía de Santiago del Estero me dijo que, por ser tucumano, me iba a hacer desaparecer; que no me haga el vivo", afirma. A Franco lo aprehendieron por hacer su trabajo. Por querer captar el momento de los incidentes.

Todo sucedió cuando simpatizantes tucumanos empezaron a correr tras arrojar una valla para entrar al estadio. En ese instante, lejos de calmar las cosas, los agentes de la fuerza empezaron a disparar con balas de gomas y se armó una batalla campal. Y ahí estaba Franco capturando la situación.

"Me agarraron y me dijeron que no haga fotos. Que no le importaba que sea de prensa, que ahí mandaban ellos. Era un policía que estaba como loco. Pude hacer unas imágenes, pero ahí me sacaron todo y me llevaron preso", dice el reportero, desde la comisaría donde realizó la denuncia correspondiente.

"No solo me pasó a mí. Daniel Coronel, periodista también de nuestro diario, fue golpeado y hasta destrozaron su equipo celular", agregó el reportero. Y siguió: "esto no debería suceder".

Por último, contó que "por haber sacado esa foto (la que se ve abajo) empezó el conflicto".