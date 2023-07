Será un sábado a pleno sol, ideal para actividades al aire libre

Nuevamente el fin de semana será a pleno sol y con temperaturas agradables durante el día, y por las noches habrá que andar abrigados. Será jornadas ideales para disfrutar el sol al aire libre. Será el comienzo de una semana con temperaturas primaverales.

Para hoy en el departamento Monteros

La temperatura mínima se dio durante la madrugada con 6° C y una sensación térmica de 4° C, mientras que la máxima se situará en los 23° C en horas de la siesta. Los vientos predominantes serán del sector norte, y la humedad se sitúa en los alrededores del 90% ¿Probabilidades de lluvias? Hasta los próximos cinco o seis días no habrá novedad en torno a lloviznas.

En Tafí del Valle todo el fin de semana habrá sol y cielo despejado. La humedad es baja y se sitúa en el 27%. Los vientos predominantes serán leves provenientes del sector Norte y Noreste. Se espera que la temperatura máxima se sitúe en los 17° C.

Serán jornadas a puro sol tanto en el llano como en los cerros tucumanos. A disfrutar del fin de semana