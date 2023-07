Rescatan en concepción a una mujer privada de la libertad y torturada por su pareja

El inadmisible hecho sucedió en la ciudad de Concepción. Luego que una familiar de la víctima se presentara en la noche del martes a radicar la denuncia y presentar pruebas sobre el estado de la mujer, con heridas compatibles a quemaduras, el auxiliar de turno de la Comisaría de Concepción solicitó las medidas pertinentes a la Justicia para actuar de inmediato y rescatar a la víctima, medida que fue concedida durante la madrugada de este miércoles.

Según el informe policial, en la noche de este martes, una mujer se presentó en la comisaría para radicar la denuncia. En su relato contó que su hermana estaba en peligro, ya que su pareja la mantenía encerrada en una habitación, desnuda, y además la había quemado al rociarla con alcohol y luego le prendió fuego. Detalló que tenía conocimiento de esta situación porque la víctima se había comunicado con ella el día anterior solicitando auxilio y mostrándole, a través de un video por WhatsApp, el estado en el que se encontraba. Esto fue posible, ya que, en un descuido del agresor, la víctima le sustrajo el celular y pudo llamar a la denunciante para contarle y posteriormente le envió el video en la que se la veía lesionada.

A partir de ese día, la acusadora fue en reiteradas oportunidades al domicilio de su hermana con intensiones de verla, pero “Palito” le había dicho, en un primer momento, que su pareja estaba de viaje, hasta que finalmente la corrió de la vivienda y le dijo que no fuera más. Ante este intento fallido por ver a su hermana es que la mujer decidió radicar la denuncia en la que, además, aseguró que no era la primera vez que sufría violencia de género, pero no lo denunciaba, ya que temía por su vida.

Ante este relato y las evidencias aportadas, de inmediato se dispuso un equipo investigativo de la Comisaría para realizar tareas de vigilancia y al mismo tiempo, comunicaron la situación a la Fiscalía competente que ordenó el allanamiento en horario nocturno en la vivienda de “Palito”.

Alrededor de las 1.30 horas de la madrugada, efectivos de la dependencia, con la colaboración de Infantería Sur, irrumpieron el inmueble, logrando de esta manera la aprehensión del agresor y el secuestro de celulares, gasas usadas por la víctima para curaciones, 50 bagullos de marihuana, 24 picaduras de la misma sustancia y dinero en efectivo.

Por su parte, la víctima, fue rápidamente asistida por emergencias médicas para tratar las heridas y tener la contención necesaria.

Ante el hallazgo de las sustancias prohibidas, también tomó intervención la Fiscalía de Narcomenudeo que ordenó el inmediato secuestro de las mismas.