En Concepción, un panadero dona lo que queda del día a las familias humildes

Un joven panadero de Concepción, dio la nota esta semana junto a su madre, regala el pan y los productos derivados que sobra del día a personas humildes y que más necesitan.

La solidaridad de este comerciante es un poco vital para aquellas familias humildes y que necesitan la ayuda del estado o en este caso del sector privado. Este gesto de Joaquín Roldán, alivia a mucha gente en Concepción.

“Es triste darse con cada vez más personas que entran a mi negocio a pedir un pan. Algunas se quedan afuera mirando, con vergüenza de entrar a pedir algo”, cuenta. El empuje de su mamá Antonia Gonzáles, hizo que avance con la idea, entonces una mesa hace de exhibición de los productos en la puerta de local.

“Si te hace falta, llevá”, dice el cartel que tiene en la puerta. “No sólo madres con sus hijos y ancianos comenzaron a acudir a llevar su bolsa, sino también cosecheros del limón que temprano salen a trabajar”, contó al diario La Gaceta. El stock dura muy poco tiempo. Por eso algunos ya están desde muy temprano aguardando las bolsas. “Hoy en día sabemos que no todos tienen la posibilidad de comprar pan y tortillas para sus familias y creemos que esos alimentos no deben faltar a nadie. Frente a esta situación no queremos mirar al costado, hacernos los distraídos” apuntó.

La periodista Agustina Espinoza fue quien visibilizó la historia en su página de Facebook. La tituló: “Concepción y su buena gente”. “Esto no tiene que suceder. La gente no debería llegar al límite de tener que pedir un pedazo de pan. Pero nosotros es lo único que podemos hacer para ayudarla. Sería interesante que todos los que tenemos negocios de alimentos tengamos un gesto de solidaridad con los que nos necesitan” expresó Roldán.

En Monteros, hubo un gesto igual hace años atrás

"Levante sin cargo" reza el cartel que se encontraba sobre una mesa en la entrada de la tradicional Panadería París, del microcentro monterizo.

La panadería de la familia Ribet, se había sumado a una movida global de solidaridad con los que menos tienen, y más en estos tiempos donde la crisis económica afecta a millones de argentinos.