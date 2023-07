Un remis dentro de Monteros cuesta lo mismo que ir a Concepción en auto rural

El paro de choferes de UTA que inició a las 00:00 de este viernes se hace sentir en los trabajadores, que de igual manera deben llegar a sus lugares de trabajo, en especial de empresas privadas. Para ello hacen pagos extraordinarios de vehículos particulares, valores que no están contemplados en los costos mensuales y entonces la economía personal y/o familiar se altera.

En San Miguel de Tucumán los taxis sale un 50% más desde el pasado lunes. Ahora se le sumarían los colectivos de líneas urbanas e interurbanas, cuyo mínimo actual es de $84. Al parecer, según un estudio de costos realizado por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), el importe del boleto debería pasar a costar $300 para ser redituable.

Viviendo en la provincia más pequeña del país, el valor del transporte se ubica entre los más caros del territorio nacional. En el plano local la situación también resulta irrisoria, ya que viajar dentro de la ciudad de Monteros cuesta lo mismo que trasladarse en auto rural de Monteros a Concepción.

Este viernes, en pleno paro, una persona que requiera viajar si o si de Monteros a Concepción y viva en un barrio de la periferia de la ciudad y no cuente con vehículo particular y no pueda trasladarse caminando hasta la zona de autos rurales debe hacer un calculo de $2000:

Al solicitar un remis, por ejemplo desde el barrio Belgrano a la terminal cuesta $400, el aumento se registra desde el sábado pasado, según una de las remiserías monterizas.

Estando en el sector próximo a la Terminal de Ómnibus donde suelen estacionar autos que realizan viajes a San Miguel o Concepción, si se consulta por el traslado hacia La Perla del sur el valor también será de $400. Por lo tanto, un viaje ida y vuelta le sale a un pasajero monterizo, hoy, $1600.

Son muchas las preguntas que surgen y quedan flotando en el aire, porque nadie da respuestas. Las remiserías en Monteros son una brasa caliente, que habrá que esperar si las nuevas autoridades que ingresen al Concejo Deliberante van a querer regular o seguirán marcando valores según acuerden ellas.

En el plano provincial los usuarios quedan a merced de lo que apruebe el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, porque a partir de ahí se regula el valor de las empresas de mediana distancia como Exprebus y Tesa.

¿En función de qué se calculan los montos? ¿Porqué es más calor el transporte en Tucumán que en otras provincias? ¿Si no es redituable para los empresarios, porque siguen siendo los mismos propietarios desde hace décadas? ¿Qué hacen las entidades encargadas de defender al usuario en estos casos?