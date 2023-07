Acusan nuevamente a "Ranchero" por un robo ocurrido en Villa Alcira

Un vecino y comerciante de Villa Alcira, sufrió el cuarto robo en su domicilio durante la madrugada de este jueves.

La víctima, Pablo Monteros, escribió en las redes sociales que conoce al delincuente. "Se quien fue, y todo Monteros lo tiene en la mira" indicó. Todas las líneas investigativas apuntan contra "Ranchero", el menor que hace estragos en los domicilios monterizos.

El vecino sufrió el robo de artículos de limpiezas, perfumes, un sillón infantil, entre otros elementos que tenía para la venta en su local.

"Fui personalmente a la comisaría de Monteros a las 05:30 AM a poner la denuncia ya que el número del servicio de monitoreo jamás me atendió" manifestó con bronca.

Al mismo tiempo, escribió: "como si fuese poco lo sucedido, no me pudieron tomar la denuncia porque no se encontraba presente el oficial de turno, me dijeron que vuelva más tarde y que la motorizada no tenía combustible, para salir a ver la desgracia que volví a pasar por este malviviente".

Más tarde, un móvil policial llegó hasta la vivienda de la víctima para obtener más detalles y realizar las inspecciones correspondientes.