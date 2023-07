La Dra. Adriana Escaño continuará al frente del Área Operativa Monteros

“Estamos haciendo un relevamiento y haciendo un acto de justicia a ciertos profesionales que estaban a cargo de servicios, como la doctora Adriana Escaño de Racedo, que está a cargo del Área Operativa de Monteros. "Al igual que la Dra. Karina Lotto, quien se desempeña como Jefatura de Emergencias del Hospital Centro de Salud", indicó el Dr. Luis Medina Ruiz, titular de la cartera sanitaria provincial.

Son dos profesionales que vienen hace tiempo trabajando con mucha responsabilidad y compromiso hacia la gestión, y hoy tuvimos la posibilidad de que asuman en estos cargos”, explicó el ministro.

Y continuó: “Estamos en este camino. Hay muchos profesionales de nuestro sistema que están ejerciendo cargos, asumiendo responsabilidades con mucho compromiso y estamos tratando, poco a poco, de reconocer a cada uno de ellos”.

Tras las palabras del ministro, la doctora Adriana Escaño de Racedo, quien era la directora del hospital Santa Lucía y estaba a cargo del área operativa y por tanto del nodo de vacunación, sostuvo: “Fue un trabajo arduo, sin descanso, bastante duro; pero tengo un equipo de trabajo que responde y me ayudó en todo este accionar de casi dos años y medio que venimos luchando con la pandemia. Hoy fue una sorpresa total porque no sabía que me iban a entregar la designación definitiva a cargo del área operativa. Dejo mi cargo del hospital Santa Lucía, cambia la situación en cuanto a mis responsabilidades. Sin embargo, seguiré trabajando con el mismo compromiso de siempre y con un gran equipo a disposición. Realmente cuando una tiene ese respaldo es muy placentero hacer el trabajo”.

Así también, la doctora Karina Lotto que se desempeñó como jefa del servicio de Emergencia de la Guardia del hospital Centro de Salud, dijo: “Estoy muy emocionada y agradecida por la oportunidad que me están dando y espero estar a la altura. Hemos vivido momentos duros y con mucha tristeza durante la pandemia, a algunos nos tocó atender a familiares y amigos, pero tratamos de hacer lo mejor. También vivimos momentos de alegría cuando nuestros pacientes se reponían y se reencontraban con sus familias. Esto me sorprendió gratamente, no lo esperaba, estoy muy contenta”.