Julio arranca con sol, algo de nubes y temperatura en aumento

En este primer día de julio el sol estará en lo alto, pero también acompañado por nubes. El viento norte impulsará el alza de la temperatura y la humedad.

Para hoy en el departamento Monteros

El sábado llega con sol y algo de nubes. La temperatura irá subiendo entre hoy y el domingo. Un banco de niebla, como en toda la semana, se estacionará durante la primera mañana. Se estima que la temperatura máxima para hoy sea de 21° C. El avance de un aire templado y húmedo hará que para el domingo la máxima trepe a los 25° C. ¿El Frío? Con lo respecta a la primera semana de julio, no hay indicios que el tiempo llegue a marcas bajas.

En Tafí del Valle el cielo estará despejado y la máxima se situará en los 19° C. Eso si, cuando el sol se esconda tras los cerros, el frío se hará sentir fuertemente. Las probabilidades de lluvias son nulas.