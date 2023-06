Video: La escuela Técnica aún no fue limpiada tras las elecciones

El lunes, pos elección, los establecimientos educativos donde se concretaron los comicios no tuvieron las actividades educativas, ya que se dispuso la limpieza y desinfección de los mismos.

Entre los edificios escolares en dónde se sufragó en la ciudad de Monteros es la escuela Técnica N° 1. La sorpresa e indignación de estudiantes y padres, en este martes fue tal, al ver que las instalaciones no estaban limpias.

Tutores de estudiantes de inmediato filmaron el lugar, en dónde se puede ver el mobiliario aún como se ubicaron para las elecciones, y además: envases vacíos, comida tirada, votos y demás elementos desparramados.

"Lo que se debía hacer el lunes, no lo hicieron y hoy nuestros hijos asistieron a clases y estas son las condiciones de la escuela. Es una vergüenza" expresó a MONTERIZOS una mamá.

Un papá reflexionó "hoy hay paro de colectivos, mi hijo igual fue a la escuela, su hermano lo llevó en moto. ¿Para qué? Desde la escuela no informaron nada".

Por último otra mamá advirtió "la escuela estaba sucia. Algunos padres se enteraron por los chicos que asistieron. Porque desde la escuela no informaron nada. Si los padres sabíamos… no los mandamos. Un profe se puso a barrer me dijo mi hija, para que sus estudiantes estén en un espacio mínimamente limpio".

¿Cuál es el estado de los otros establecimientos educativos?

En la ciudad de Monteros fueron 5 establecimientos educativos los afectados para la celebración de sufragio además de la Técnica, y fueron: Escuela Normal Julio A. Roca, Escuela José Federico Moreno, Escuela Comercio José de San Martín e Isla San José N° 202.

En los 4 edificios restantes mencionados, la limpieza se concretó el día lunes y hoy los diferentes niveles educativos se encuentran en clase, sin inconvenientes.