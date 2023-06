"Quiero que todos los involucrados respondan por lo que hicieron"

“Ella siempre me dijo que de esa casa saldría muerta porque era para mí. Es imposible que haya autorizado cualquier tipo de venta”, aseguró F., la hija de Laura Gabriela Picciuto, la mujer que fue asesinada en la vivienda de Chacabuco 59. La joven, en una nota exclusiva con LA GACETA, decidió romper el silencio por una sola razón: “quiero que se haga Justicia por ella y que todos los involucrados respondan por lo que hicieron”.

El domingo, cuando los tucumanos estaban pendientes de lo que ocurría en las urnas, Flor (su nombre completo se mantiene en reserva) preparaba una imagen en el que estaba el rostro de la mujer y la siguiente frase: “Ni una menos. Ayúdame a difundir para que pronto todos paguen el daño que le hicieron a mi madre”.

- ¿Por qué decidió hacer esta campaña?

- Para limpiar el nombre de mamá. Se dijeron muchas cosas en estos últimos tiempos. Me hicieron mucho daño porque fueron cosas que nada que ver. Estaba a punto de cumplir 50 años. Tenía 49, no 48 como dice todo el mundo. Quiero que la gente la recuerde por lo buena que era. Sus restos ya fueron sepultados en el Cementerio del Oeste. Lo digo para que todas las personas que la conocen puedan ir a despedirse de ella.

- ¿Qué tipo de cosas dicen y que le molesta?

- Quedó en boca de todo el mundo. Era una persona normal, que no se metía con nadie. Todos los problemas que tenía era por su enfermedad de salud mental que no quería tratarse. Pero más allá de eso, era una gran mujer. Me duelen en el alma todas esas cosas. Trato de no leer nada, pero los vecinos vienen y me dicen lo que se da a conocer sobre el caso.

- ¿Está conforme con la investigación?

- Sí. La Justicia hasta aquí está actuando bien. Pero le pido que caigan todos los que tengan que caer. No quiero que pase lo que sucede muchas veces. No quiero que los encierren y a los tres meses los liberen. Quiero que haya una condena ejemplar, que los jueces no tengan piedad. A mi mamá la mataron a palazos en la cabeza sin ningún tipo de piedad. La arrojaron en ese lugar para tapar lo que hicieron. En definitiva, ellos no tuvieron ningún tipo de contemplaciones. No tienen idea del daño que hicieron.

- ¿Su mamá tenía intenciones de vender la casa?

- No, para nada. Ella amaba su casa. Todo el dinero que tenía lo destinaba para hacerle algunas refacciones o mantenerla en perfecto estado. Ella amaba esa casa y siempre me decía que la cuidaba porque eso sería para mí. Todo el mundo sabía cuáles eran sus sentimientos sobre la propiedad.

CONFIRMADO. La vivienda que el ex de la víctima vendió. LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO

- ¿Cuáles eran esos sentimientos?

- Mi mamá siempre decía que la sacarían muerta de esa casa. Ella quería que quedara para mí. Por esa misma razón es imposible que haya aceptado vender aunque sea una parte.

- Usted dijo que a su mamá la presionaban para que vendiera la casa... ¿Quién lo hacía?

- Mi papá la presionaba para que vendiera la casa de Chacabuco 59. Ella no lo aceptaba porque sabía que eso recibiría yo.

- ¿Su padre José Luis Fumero dijo que era de él?

- Me gustaría aclarar un par de cosas. Mi papá ahora se hace el buenito con un montón de cosas. Lo escuché en la audiencia y no es verdad lo que dijo. Hace cinco años que no tengo ningún contacto con él. Tampoco se preocupó por si comía o si estaba bien o si me hacía falta algo. Ahora viene a decir que eso era para mí. ¿Por qué decidió venderla sin que lo supiera? Es todo muy extraño.

- ¿Cree que su padre actuó sólo en esa operación inmobiliaria?

- La verdad es que no sé bien cómo fue esa situación. Lo único que puedo asegurar es que mamá destinaba todo sus ingresos para que estuviera en condiciones. Todo lo hacía para que a mí me quedara algo. No puede hacerse ahora el pobrecito por lo que pasó.

- ¿A quién cree que se debe investigar?

- No tengo dudas que debería investigar a (Leonardo) Salomón porque fue el último que estuvo con ella.

- El defensor de su papá pidió que se hiciera lo mismo con las personas que participaron en la venta...

- De eso no sé mucho. Se está encargando mi abogado. La persona que supuestamente compró la propiedad tiene que ser devuelta cuanto antes porque la adquirió de manera ilegal. No podía hacerlo.

- ¿Peleará por ella?

- No tenga dudas que iré hasta el fondo. La mamá quería que fuera para mí y no pienso defraudarla.

La polémica por la vivienda

El fiscal Carlos Sale ya tiene en su poder la escritura de la casa de Chacabuco 59. Con ese documento se confirmó que el inmueble era de Laura Picciuto.

Si bien es cierto que Picciuto estaba divorciada de José Luis Fumero, no se había concretado la división de bienes.

Legalmente, Fumero no podía vender la propiedad sin autorización. Por eso contrató a un procuradora para hacer una mediación y lograr la división de bienes.

Según consta en el expediente, Walter Marchese compró la parte de Fumero y esperaba el regreso de Picciuto para adquirir el resto de la propiedad.

Ricardo Vernal, el defensor de la ex de la víctima, reconoció que la operación era ilegal y que el comprador sólo le entregó una moto a Fumero.

Testimonio clave: una mujer dijo que la víctima tenía terror de dejar la casa

Una mujer que conocía a Laura Gabriela Picciuto declaró en el marco de la causa y terminó perjudicando a José Luis Fumero. “Ella me contaba que su ex marido le pegaba y que su vida era un infierno”, declaró la testigo que reconoció que durante mucho tiempo compartió caminatas con la víctima en la plaza San Martín.

“Ella sufría mucho porque, según me contaba, le habían quitado la tenencia de su hija a través de engaños”, señaló cuando fue entrevistada en la fiscalía de Carlos Sale que lleva adelante la investigación del caso. “También me decía que todas las personas con las que tuvo problemas eran mandadas por su ex marido para que se cansara y abandonara la vivienda”, comentó.

La testigo también indicó que Picciuto vivía atormentada y con mucho miedo por lo que podría pasar. “Picciuto me comentó una vez que no salía nunca de la casa ni tomaba vacaciones porque temía que alguien ingresara a la vivienda y se quedar con ella”, declaró la mujer ante el fiscal Carlos Sale.