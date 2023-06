"Wado" se sumó a los festejos del oficialismo provincial

El ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro, llegó noche a Tucumán en el marco de las Elecciones Provinciales que tuvieron lugar ayer en Tucumán y en las que Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo resultaron los contundentes ganadores de la contienda para gobernador y vicegobernador, respectivamente.

El gobernador Juan Manzur fue el anfitrión de la noche y quien destacó la presencia del funcionario nacional para acompañar a la fórmula ganadora. “Para mí es un honor poder estar hoy en Tucumán y encima poder felicitar al pueblo tucumano por la valentía e insistencia de seguir acompañando a gobiernos peronistas y no caer en la tentación del discurso único y de la intervención judicial”, aseguró de Pedro.

En este sentido, “Wado” agregó que “es importante que sepamos, que cuando no se pueden resolver discusiones en las urnas, no se deben ir a tocar las puertas del Poder Judicial”, y dijo que “el poder judicial es muy importante, pero no tiene que estar politizado en los niveles que lo está hoy”.

En tanto que, para el ministro del Interior nacional, “lo de hoy es una gesta patriótica que reafirma el federalismo, la voluntad de independencia, nada más y nada menos en Tucumán. Necesitamos volver a que las instituciones funcionen en el orden que la Constitución Nacional ordena y más a 40 años de democracia”.