Descenso de la temperatura y posibles lluvias para la noche de este sábado

Los días primaverales llegan a su fin durante este fin de semana, según lo anunció el Servicio Meteorológico Nacional. Ocurre que la llegada de un frente frío hará bajar la temperatura.

Para hoy en el departamento Monteros

Entre la mínima y la máxima habrá solamente 3° C de diferencias. Es decir que la misma irán desde los 13° C y los 16° C, según el organismo nacional. El cielo estará parcialmente nublado durante todo el día y además, se esperan lloviznas aisladas por la noche. La humedad continúa siendo elevada y durante la mañana de hoy los niveles se encuentran en los alrededores del 90%

En Tafí del Valle, la mañana tendrá el cielo levemente cubierto, mientras que después del mediodía las nubes cubrirán por completo esa zona. La mínima se dió a las 7:00 de la mañana con 5°, y la máxima trepará a los 14°.