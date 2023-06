La madre de Morena Rial es de Concepción y dio su versión de los hechos

La noticia sacudió el sur de la provincia tras la confesión de Morena Rial de que conoce el nombre de su mamá biológica, y además había mencionado que era tucumana.

Esta mañana, una mujer de 45 años llamada Azucena Luna, tomó el protagonismo de la "novela" en el programa "Los Ángeles de la Mañana" que conduce Ángel de Brito por el canal América TV.

“Yo vivía en una piecita con mis dos hijos y en ese momento quedé embarazada, pero el hombre que estaba a la par mía siempre negó al bebé. Tenía 20 años y me fui a vivir con Silvia a Buenos Aires. A ella la conocí en mi trabajo, porque mis patrones tenían familiares en Buenos Aires que sabían que querían un hijo. Nunca me dijeron que era para Rial, me enteré por una foto del bautismo en una revista; me emocioné y lloré porque sabía que no podía hacer nada sin plata”, relató, Luna. La mujer agregó que la dio en opción cuando era una bebé recién nacida.

La mujer aseveró que “Silvia me trataba muy bien al principio, pero después yo le dije que no quería darle la bebé y ella me dijo que tenía que cumplir mi palabra”. “Me amenazó con sacarme a todos mis hijos. La mamá de Rial, que no sabía quien era, se me acercó y me dijo que no me preocupe, que ellos la iban a cuidar bien, no le va faltar bien. Yo no quiero hablar con Rial, al ver cómo es con mi hija no quiero que me dirija la palabra, ni aparecer en el medio de nada. A mí Jorge me da miedo”, aseveró.

Sobre la relación con More, reconoció que está rota: “antes teníamos contacto, no me acuerdo bien cuándo me dejó de mandar mensajes. Me juzga sin saber mi historia, pero hay que dejarla ahí nomás. Que ella quiera creer lo que quiera creer de mí”.