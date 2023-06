Sebastián Villa fue declarado culpable en el caso de violencia de género, pero no estará preso

El jugador de Boca Juniors, Sebastián Villa, fue declarado culpable de haber ejercido violencia de genéro contra su expareja Daniela Cortés. Así lo sentenció la jueza Claudia Davalos a cargo del Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora.

En la condena, Davalos indicó que el delantero colombiano, “penalmente responsable de amenazas coactivas, en concurso real, con lesiones leves calificadas" y lo condenó a dos años y un mes de prisión. No obstante, al ser una pena menor a tres años, no es de cumplimiento efectivo y en tanto no irá a la cárcel.

El jugador de Boca, fue intimado a “fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato en forma bimestral”, “abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con la damnificada Daniela Cortés Meneses y / o su grupo familiar” y por último “abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas”. Si Villa incumple algunos de los requisitos que le impuso la justicia a lo largo de dos años y un mes, irá a prisión*.

Por otra parte, el futbolista deberá “hacer un tratamiento psicosocial y participar en talleres a los fines de abordar su problemática” por ejercer violencia de género. La decisión fue transmitida en directo por el canal de YouTube oficial de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Además, el jugador tiene otro caso en la justicia, ya que fue acusado de haber abusado sexualmente de una joven de 26 años en su casa de un country de Canning, ocurrido en junio del año pasado.