Detuvieron al ex marido de la monteriza desaparecida en la capital

El misterioso crimen de Chacabuco 59 sumó en las últimas horas una nueva detención y el ex marido de Laura Gabriela Picciutto se sumó a la lista de sospechosos.

Personal de Homicidios, al mando de los comisarios Adrián Moreno, Diego Bernachi y Jorge Dib, dirigido por el fiscal Ignacio López Bustos, comenzó a analizar distintas líneas.

Al menos cuatro inquilinos y el ex marido de la supuesta víctima estaban desde hace días en la mira.

Con las actuaciones de hoy, Luis Fumero se convierte en el segundo detenido, después de Sofía Alejandra Di Cianni (22), una de las inquilinas que tenía en su poder el DNI y la tarjeta de débito de Picciutto. En total son 11 las personas que están siendo investigadas en la causa.

Fumero, el ex esposo de Picciuto, venía atravesando problemas financieros. Se estableció que intentó vender la propiedad de Chacabuco 59 a pesar de que aún no contaba con el aval de su ex cónyuge para poder comercializarla.

El aberrante descubrimiento

El pasado viernes 11, albañiles encontraron en el interior de una cisterna sin agua un cuerpo que estaba en avanzado descomposición. Los peritos estimaron que el cadáver, que había sido envuelto en una colcha y colocado por un boquete realizado en el depósito del líquido.

La autopsia pudo revelar dos cosas: que la causa de muerte, presumiblemente, sería un golpe en la cabeza y que el cuerpo llevaba aproximadamente dos meses descomponiéndose, fecha que coincide con la última vez que fue vista la dueña de la propiedad, Laura Gabriela Picciutto (48 años).