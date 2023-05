Rugby femenino nacional: Candela Delgado se mostró feliz por la convocatoria

"Regreso a Monteros muy feliz, muy contenta", dice Candela Delgado, quien durante cuatro días se entrenó a fondo con Las Yaguaretés, el seleccionado argentino de rugby femenino.

"Esta semana ya se hace el corte definitivo y se exigirá a las 12 que viajaran al Preolimpico de Montevideo, Urugay", cuenta Cande a MONTERIZOS.

"Tengo la confianza de tal vez tener la oportunidad. Pero hay jugadoras que me ganan por experiencia, tal vez ese sea el plus que me falte para estar ahí", manifiesta la jugadora de Monteros Voley.

Al mismo tiempo agregó; "no pierdo la fe de estar entre las doce, eso es un sueño para mi". Esa misma fe que siente para ser convocada en el plantel final, Candela lo tiene para sus entrenamientos diarios, su velocidad y su potencia física es un plus natural que tiene y ella lo sabe muy bien, por eso no deja pasar una oportunidad de entrenar y pulir sus cualidades en Monteros.

Candela, mientras espera el llamado, continúa firme con la preparación, sabiendo que con disciplina y esfuerzo logrará grandes cosas.

La concentración

Durante los cuatro días de concentración, Delgado y sus compañeras asimilaron conceptos implementados por el cuerpo técnico durante los entrenamientos como también en diversas charlas con el staff. En la competencia continental a disputarse en Uruguay también participarán las otras ocho Uniones de Sudamérica Rugby con membresía plena de World Rugby; ellas son Brasil, Chile, Paraguay, Colombia, Uruguay, Venezuela, Perú y Costa Rica.

El gran objetivo de la temporada es conquistar el pasaje a los Juegos Olímpicos de París 2024.