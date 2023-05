Manzur: “Alfaro está esperando que Larreta les diga a los tucumanos cuándo votar”

El gobernador, Juan Manzur, se refirió esta mañana a la nueva demanda presentada por la oposición ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para objetar la fecha las elecciones provinciales, previstas para el 11 de junio.

"La oposición hizo un nuevo planteo para que los tucumanos no voten. Esta es la única propuesta real que le conocemos a (Germán) Alfaro, que es presentarse en la justicia para que los tucumanos no voten. Pero creo que esto no será así; estoy convencido de que las elecciones serán el 11 de junio”, aseveró Manzur.