Soy monotributista, ¿puedo cobrar Progresar y AUH?

Muchas personas al comenzar un emprendimiento deciden inscribirse en el Régimen Simplifcado para Pequeños Contribuyentes, mejor conocido como Monotributo. Sin embargo, los beneficiarios del programa Progresar o la AUH se preguntan si ser monotributista es compatible.

En el caso de ser monotributista social podrás cobrar la Asignación Universal por Hijo sin ningún problema. Si estás inscripto en el monotributo "tradicional", podrás cobrarla siempre que te encuentres en la categoría "I" o inferior.

Asimismo, si estás en categorías superiores, únicamente cobrarás la AUH por hijos con discapacidad. Cabe recordar que es requisito fundamental estar al día con el pago del monotributo para cobrar la AUH.

¿Qué monotributistas pueden cobrar asignación universal por hijo?

Los monotributistas sociales y aquellos que se encuentren en la categoría "I" o inferior podrán cobrar la AUH sin ningún inconveniente. En el caso de estar en una categoría superior, solamente podrás cobrar la AUH por hijo con discapacidad.

¿Qué es compatible con la beca Progresar?

La beca Progresar no es compatible con la AUH para la misma persona, es decir, una madre que cobra la AUH no podrá cobrar el Progresar, pero si podrán hacerlo sus hijos. En cuanto a los requisitos generales, no se debe superar los 35 años (para la beca universitaria) y los ingresos familiares no pueden ser superiores a 3 SMNV (Salario Mínimo, Vital y Móvil).

¿Qué beneficios tiene ANSES para monotributistas?

Los monotributistas pueden anotarse a la SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares) y cobrar dicha prestación.

Otro de los beneficios son las asignaciones por nacimiento, adopción y la Asignación por Ayuda Escolar. Cabe recordar que la mayoría de los beneficios de ANSES para monotributistas corresponden a las categorías más bajas.

¿Cuáles son los requisitos para anotarse en la AUH?

Para poder acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH) en Argentina es necesario cumplir con una serie de requisitos que aplican tanto para los padres como para los hijos. En el caso de los padres, es necesario que tengan su DNI actualizado, ya que la constancia de DNI en trámite no será válida para acreditar su identidad.

Además, deben residir en el país y ser argentinos nativos o naturalizados, o tener una residencia legal en el país de al menos 2 años. Asimismo, es importante que los datos personales y los vínculos familiares se encuentren registrados y actualizados en ANSES, lo que se podrás realizarlo a través de la plataforma "Mi ANSES" utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Por último, los padres deben presentar una vez por año el Formulario Libreta PS 1.47.

En cuanto a los requisitos para los hijos, es necesario que tengan menos de 18 años, sean solteros y estén a cargo de sus padres o tutores legales. También es importante que cuenten con su DNI actualizado, residan en el país y figuren en la base de personas de ANSES relacionada con quien los tiene a cargo y con el otro progenitor.

Además, deben ser argentinos nativos o naturalizados, o tener una residencia legal en el país de al menos 2 años.

Por otra parte, en el caso de los hijos con discapacidad, se requiere que cuenten con una autorización por discapacidad vigente tramitada en ANSES, no hay límite de edad y cumplan con los mismos requisitos de residencia y documentación que los demás hijos.

Es importante destacar que, si el hijo con discapacidad es mayor de edad y no cuenta con madre, padre o curador, el estado abonará la AUH al pariente por consanguinidad o afinidad cuya obligación alimentaria esté declarada o reconocida por autoridad judicial competente, a través de sentencia o información sumaria.