Miguel Martín lo hizo de nuevo: desopilante doblaje al pedido de disculpa de Messi al PSG

Miguel Martín nuevamente hizo saltar la térmica en las redes sociales con su desopilante doblaje al tucumano básico del video que hizo Lionel Messi para pedir disculpas por ausentarse a los entrenamientos por su viaje a Arabia Saudita.

El humorista famaillense ya venía haciendo los doblajes de Messi en distintas situaciones que se dieron en el Mundial de Qatar y esta vez se puso en la piel de Leo para nuevamente saltar con sus declaraciones"

"Quería decirle a todos los franceses olor a aca que me han silbao que no me he ido a Arabia Saudita, me he ido a Tucumán", dice seriamente, a lo que agrega que fue a lo de una tía que lo hace espectacular, "le chorria el aceite”.

“Esos tuneros están ardidos y yo wua a hacer lo que se me cante el pingo, pingo, chau”, concluye el doblaje que ya se volvió viral en las redes.