"La locura es total aquí": una monteriza, en la tierra de Maradona, celebró el título del Napoli

Tras 33 años de espera, el Napoli salió campeón de la Liga Italiana ayer, luego de empatar 1 a 1 como visitante ante el Udinese, y la ciudad de Nápoles fue una fiesta conmovedora que duró hasta el amanecer de la jornada de hoy.

Agostina Rosso, una monteriza que reside en esa ciudad del sur italiano en donde Diego Maradona se erigió como rey, salió a festejar como una napolitana más junto a sus amigos y los tifosis. "Acá era una locura desde hace un mes atrás, ya los hinchas se venían sintiendo campeones desde hace bastante tiempo", comienza contando la joven.

"Si uno va al barrio Español en donde está el mural de Diego Maradona, siempre verá decoración, pero desde ahí se animaron y todos los barrios comenzaron a adornar las calles como símbolo de fiesta", explica, y agrega que ya para estas semanas, no había calles ni barrios sin decorar. "Cada día que pasaba, había una nueva decoración, impresionante".

"Anoche a las 20:45, todo el mundo estaba viendo el partido, en los bares, en sus casas o en el Diego Maradona". "Junto a Daniela, una amiga italiana, vimos el partido con su grupo de amigos, primero todos enojados por el gol de Udinese pero luego fue todo fiesta", dice con risa.

Agostina con sus compañeros de trabajo, Danila, Arianna y Vito.

Tras el pitazo final en estadio Friuli, de Udine, los hinchas en Nápoles salieron a las calles a celebrar, y Agostina junto a su grupo de amigos también vibraron con el triúnfo napolitano. "Empezaron cantando, tirando fuegos artificiales, pero juro que parecía como año nuevo nuestro en las mejores épocas, cuando todo el mundo tiraba fuegos artificiales, cohetes por horas, la locura era total aquí", detalla.

Además, Rosso destaca que esta celebración también lo tomó como revancha del triunfo de Argentina en la Copa del Mundo de Qatar. "Estaba en un pueblito muy pequeño, era la única Argentina, muy mucho no festeje, pero con este scudetto de Napoli lo celebre con toda". "Fue toda una experiencia muy hermosa".

La joven monteriza, que es Licenciada en Filosofía y Letras, trabaja en una empresa de turismo que hace visitas guiadas en Napoli, y ya se siente como una habitante más. "Yo me siento una napolitana nacida en Argentina, porque siento que pertenezco aquí. Me gusta muchísimo, me siento muy a gusto, a gusto y piaggere, como se dice en Argentina. Y bueno, cuando digo eso, que soy una napolitana nacida en Argentina, mucha gente me dice ¡ay, pero si es lo mismo, somos iguales! Y sí, tienen razón, somos iguales", destaca.

Para cerrar, dijo que el gusto de salir en la televisión italiana en una entrevista por el campeonato.