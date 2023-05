Qué pasa si fallece el titular de tarjeta Naranja Argentina

En este artículo abordaremos un tema que, aunque puede resultar incómodo, es de vital importancia conocer para estar preparado en cualquier eventualidad financiera. Se trata de lo que sucede ante un caso de fallecimiento del titular de una tarjeta Naranja en Argentina. Sabemos que la pérdida de un ser querido es una experiencia dolorosa, y en este contexto, sumado al imprevisto y las complicaciones que pueden surgir en cuanto a cuestiones financieras, puede resultar abrumador. Por eso, es importante que sepas cómo proceder en caso de que te encuentres en esta situación.

Cuando el titular de la tarjeta Naranja (o de cualquier otra tarjeta de crédito) fallece, los herederos tienen un máximo de hasta 180 días para acudir al banco emisor, Naranja X en este caso, para poder bloquear la cuenta adecuadamente y que no se sigan cobrando comisiones y débitos.

¿Qué sucede con la tarjeta Naranja en caso de fallecimiento del titular?

Si la cuenta disponía de otro titular este podrá seguir utilizando el dinero, pero las personas que figurasen como adicionales en la tarjeta tendrán que dejar de utilizarla.

Asimismo, las tarjetas disponen de un seguro de vida que cubre el saldo deudor del titular y los adicionales, aunque siempre que este se diera antes del fallecimiento del titular. Es muy importante que las tarjetas adicionales o la propia tarjeta Naranja no sigan usándose después del fallecimiento del titular, pues en ese caso el seguro no cubrirá nada. Otra regla importante es que para que el seguro cubra ese saldo deudor, la deuda debía estar al corriente en los pagos o no tener vencidos más de 2 meses. En caso contrario, el seguro no aplica.

Pasos a seguir en caso de fallecimiento del titular de la tarjeta Naranja

Para poder dar de baja la tarjeta Naranja por fallecimiento será necesario presentarse en el banco con una copia certificada del Acta de Defunción del titular, siendo especialmente importante que se haga en el periodo estipulado de 180 días desde el fallecimiento del titular. Será necesario aportar también la identificación oficial del finado (el IFE o Pasaporte) y la identificación oficial de la persona que solicita la cancelación. Aquí se recomienda a menudo presentar el Pasaporte sin dirección para evitar el posible acoso de cobradores si el trámite se demora.

Lo siguiente será, evidentemente, dejar de utilizar tanto la propia tarjeta como las tarjetas adicionales si las hubiera.

Y finalmente, esperar a que la propia empresa confirme que se ha cancelado la tarjeta sin incidentes.

Es posible llevar a cabo este trámite de varias formas además de presencialmente, por lo que si tienes dudas puedes contactar con la empresa Naranja en su línea de teléfono para titulares o por email.

¿Qué ocurre con los cargos automáticos en la tarjeta Naranja luego del fallecimiento del titular?

Lo más probable es que después del fallecimiento del titular los cargos automáticos o débitos automáticos sigan cargándose a la cuenta de forma habitual a menos que los servicios se hayan cancelado expresamente.

El titular tiene la opción de cancelar estos cargos telefónicamente o en la web de Naranja online, ingresando con sus propios datos o a través de la app. Una vez ahí, es posible desplegar el menú y acceder a la opción “Débitos automáticos”, en el apartado “Más servicios”, pudiendo solicitarse la baja de estos.

Sin embargo, como se ha mencionado esta opción sólo es válida para el titular o alguien con sus credenciales, y ante un fallecimiento notificado la propia entidad bancaria cancelará cuanto antes estos cargos.

En cualquier caso, existe la posibilidad de que se sigan cobrando por tratarse de servicios contratados que requieren de baja expresa con firma, por lo que lo más recomendable siempre es cancelar los servicios individualmente con cada una de las empresas correspondientes.

Haciéndolo así, se asegura también que el servicio se cancela adecuadamente, sin que se marque una deuda que pueda seguir creciendo y acumulándose pese al fallecimiento del titular original.

¿Cómo se realiza el trámite de sucesión en caso de fallecimiento del titular de la tarjeta Naranja?

La sucesión deberá realizarse de la forma habitual una vez cancelada la tarjeta Naranja con el procedimiento antes descrito. Es importante asegurarse de que el seguro cubre adecuadamente cualquier posible saldo negativo, y cancelar los débitos automáticos para evitar sorpresas. Del resto de débitos fuera de lugar debe encargarse la propia entidad bancaria una vez reconocido el fallecimiento del titular y por tanto su baja oficial.

Tras todo esto, los herederos u otros titulares podrán disponer del saldo, si lo hubiera, como corresponda en cada caso.

Información útil sobre la tarjeta Naranja y cómo solicitar un turno.

Si quieres solicitar un turno para llevar a cabo cualquier gestión o consulta relacionada con la tarjeta Naranja solo tienes que acudir al turnero Naranja, una herramienta que puedes usar online en el sitio oficial de Turnero NaranjaX.

En la web te pedirán tu DNI y podrás indicar la fecha que prefieres, la hora y la gestión a realizar entre una lista de trámites como “Pagar mi resumen de tarjeta”, “Dar de alta o baja un producto” o “Solicitar un préstamo”, entre otros.

Es importante verificar en este paso que la web muestra la sucursal correcta, y en caso contrario corregirla cambiándola por la más cercana a tu domicilio o simplemente la que te convenga más visitar.

Una vez confirmado todo esto, clica en “Pedir turno” y comprueba una vez más en el resumen que la fecha, hora y dirección son las que quieres. Tu turno habrá quedado ya registrado y recibirás en tu dirección un email de confirmación, además de poder descargar el comprobante en formato pdf.

También puedes solicitar tu turno en Naranja por teléfono, llamando al 0810 333 6272 de lunes a viernes de 08:30 a 18:00.