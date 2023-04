Soria y Arquez felices por la convocatoria a la Selección Argentina

La Federación de Voleibol Argentino dio a conocer ayer la lista de convocados por el técnico Marcelo Méndez, para afrontar la Volleyball National League, y entre ellos figuran los nombres de dos monterizos, Sergio Soria y Federico Arquez.

Este medio habló con ambos jugadores para conocer las sensaciones de ambos jugadores por la noticia, y destacaron que es un momento muy lindo para volver a vestir los colores de la Selección Argentina.

Soria, reciente campeón de la Liga de Voleibol Argentina con Ciudad Voley, señaló que la convocatorio lo sorprendió. "No me esperaba para nada esta noticia, me sorprendió y estoy muy contento por eso", dijo.

"Esto me hace dar cuenta de que uno cuando la pelea mucho tiempo se puede llegar a dar lo que uno se propone", manifestó. "Checho", tiene un pasado en la selecciones de bases y fue subcampeón del mundo en el mundial U19 que se jugó en Chaco en el 2015. Además, tiene tres sudamericanos, y otros mundiales con distintas categorías.

Por su parte, Arquez, quien todavía se encuentra en Europa cumpliendo con sus compromisos con el CSM Constanta, indicó que esta citación le llega en un buen momento. "Estoy feliz y contento por todo esto, la noticia ha sido una sorpresa", indicó.

"Ayer, el manager de la Federación se ha comunicado y me ha avisado que estaba dentro de los 25 jugadores convocados para la Selección". "Esta es la primera vez que estoy en una citación con la mayor y es de no creer", cuenta. Arquez tuvo también destacada participación en las selecciones juveniles, con un quinto puesto en el mundial de Bahréin, y luego en el mundial de Marruecos.

Los dos monterizos se han mostrados feliz y contento con la noticia, ahora volverán a estar junto en la Selección Argentina, pero también en Ciudad Vóley, ya que Federico volverá al país (su temporada ya termina en Rumania) para jugar la Metropolitana, uno de los torneos más importantes a nivel provincia.