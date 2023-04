Quién fue San Expedito y por qué se lo celebra cada 19 de abril

Este 19 de abril, miles de fieles que necesitan resolver un asunto de forma urgente le rezan a San Expedito, uno de los santos que más convocan dentro de la Iglesia Católica, pero ¿quién fue este patrono y por qué se lo celebra hoy.

¿Por qué San Expedito es el santo de las causas urgentes?

La historia de San Expedito está unida a la de una de las persecuciones religiosas más sangrientas de la Antigüedad: la sufrida por los cristianos entre los años 302 y 304 por parte del emperador romano Diocleciano. En aquel entonces, este soberano había instituido una tetrarquía, compuesta por dos augustos —de rango superior— y dos césares, que se repartían los vastos dominios imperiales. Bajo su regencia estaban las provincias orientales, que abarcaban buena parte de lo que hoy es Turquía, el Líbano, Israel, Siria y Egipto.

En esa región, estaba destinado Expedito, quien comandaba una legión del ejército romano. Según la tradición, un día del año 303 este habitante del Imperio tuvo la revelación de que debía ser cristiano, algo que en esa época era penado con la muerte. Sin embargo, su convicción era fuerte y estaba determinado a hacerlo.

El relato cuenta que, en ese momento, el diablo se le apareció en la forma de un cuervo y le dijo: “Cras, cras, cras”, que en latín significa “mañana”. Sin embargo, el santo no aceptó esta dilación y, con un furioso impulso, aplastó al animal mientras reponía: “Hodie, hodie, hodie”, es decir, “hoy”, una palabra que suele aparecer en la cruz que el romano carga en sus representaciones. Por no haber postergado su conversión, se lo considera el patrono de las causas urgentes.

Además de este rol, la agencia cristiana ACI recuerda que también es el “Patrono de los Jóvenes, Socorro de los Estudiantes, Mediador en los Procesos y Juicios, Salud de los Enfermos, Protector en los Problemas de Familia, Laborales y Negocios”.

¿Por qué se recuerda a San Expedito el 19 de abril?

La historia del camino de Expedito a la santidad fue atravesada por el martirio al que fue sometido este hombre que fue condenado a muerte por las autoridades romanas, quienes lo declararon culpable de practicar el cristianismo y no la religión tradicional del Imperio.

Luego de varios días de interrogatorio, lo ejecutaron el 19 de abril del año 303 en la ciudad de Melitene, sede de la provincia romana del mismo nombre, en la región turca de Capadocia. Junto a él, fueron pasados por las armas sus legionarios, que también se habían convertido a la fe de Cristo: Hermógenes, Gálatas, Caio, Aristónico y Rufo.

¿Cómo es la oración a San Expedito?

A continuación, la oración de tres días que se le reza a San Expedito “para una extrema y urgente necesidad”, la cual se puede repetir en el espacio en que uno se sienta más cómodo.

Primer día

De mis ojos salen lágrimas, en mi rostro se ve la angustia y desilusión, mi alma suplica de tu ayuda, no tengo más fuerzas para seguir adelante.

Acudo a vos San Expedito, te ruego que me quites este dolor lo más pronto posible, confío en vos plenamente, hacé que mi corazón se llene de esperanza y fe, y siempre siga por el camino del bien. Sé que vos siempre me protegés y me guias. Amén.

Segundo día

Hoy es un día muy gris, no alcanzo a ver con claridad, mis enemigos me acechan, quieren lastimarme sin piedad.

Por eso hoy recurro a vos San Expedito, ya no puedo con este peso que cargo, la traición, la falsedad, la falta de tolerancia que hay en estos momentos en mi vida, no dejan que pueda avanzar, pero si vos, San Expedito, estás a mi lado, nada de esto puede lastimarme, ni frenarme.

Cubrime y protegeme de todos mis enemigos, que solo quieren lastimarme. Dame tu protección de forma urgente. Amén.

Tercer día

Tu coraje se puede sentir, San Expedito, por eso Dios te eligió como su servidor, ningún mal puede con vos.

Vos sos más fuerte que cualquier huracán, saliste victorioso de las más duras tormentas, y entre los más inhumanos y despiadados hombres, acabaste con la maldad y el odio, lograste hacer florecer el amor en las almas más despiadadas y frías, porque solo vos, San Expedito, podés con todo.

Y con vos a mi lado cualquier cosa es posible, glorioso San Expedito, rogá por mi, por mi familia y por la paz mundial. Amén.

Al finalizar, se recomienda rezar un Padre Nuestro y un Ave María. (La Nación)