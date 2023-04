Será un sábado pasado por lloviznas en Monteros

Las marcas otoñales ya están para quedarse, luego jornadas áticas para el mes de abril. Las lloviznas continuarán durante este fin de semana en Monteros y en gran parte del territorio provincial.

Para hoy en el departamento Monteros

La jornada de este sábado amaneció con llovizna, continuando la noche la de la noche del viernes, y con una temperatura de 14° C. Se espera que durante el resto de la jornada las situación no cambie y las lluvias continúen durante gran parte del día. La máxima para hoy será de 18° C.

En Tafí del Valle, el cielo estará parcialmente nublado por la mañana, y por la tarde se esperan lluvias y tormentas aisladas. La máxima pronosticada para hoy en esa zona de los Valles Calchaquíes será de 14° C.