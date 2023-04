Tristeza: murió el payaso Tapalín a los 79 años

Se llamaba César Gregorio Quiroga, pero era más conocido como el "Payaso Tapalín", un ícono de la cultura infantil de la provincia. Tenía 79 años.

"¿Que tal yooo?" Era la frase de cabecera con la que hacía alegrar a grandes y a chicos. Según la información, Tapalín se encontraba internado en un sanatorio de la capital tucumana, cuando falleció como consecuencia de una trombosis.

"No me hice payaso, nací payaso", explicaba en sus entrevistas, ya que Quiroga nació bajo la carpa de un circo criollo, tenía once hermanos y todos eran artistas de "El Matrero".

En los '90, el payaso más conocido de Tucumán visitaba escuelas, contaba chistes y repartía pollos congelados en su programa en Canal 8. Fueron sus años de apogeo, cuando monopolizaba la actividad payasesca en la provincia.