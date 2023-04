Cinthia Fernández le pidió a Antonio Ríos que usara preservativo y lo que dijo el músico la indignó

Antonio Ríos volvió a quedar en el centro de la escena durante los últimos días al afirmar que le apareció una nueva hija.

“Apareció una nueva hija, una chica de 33 años, me saludó y me dijo ‘hola, papá’. Con ella, ya serían 21 hijos”, dijo el cantante a la prensa, y agregó que está dispuesto a realizar una prueba de ADN.

Con todo este caso, la panelista y modelo Cinthia Fernández se quiso sacar la duda y le preguntó por qué no usó preservativo.Sin embargo, la respuesta del músico no la conformó.

“Nunca me gustó cuidarme, es incómodo”, aseguró el intérprete de “Nunca me faltes” en Nosotros a la mañana. La panelista fue por más e intentó convencerlo advirtiéndole sobre las enfermedades de transmisión sexual, pero a él pareció no interesarle. “No me hace falta cuidarme ahora”, aseguró intentando dar por finalizado el tema.

Antes de pasar al ámbito laboral, la ex de Matías Defederico quiso saber si alguna vez fue infiel, y a él no le tembló la voz para reconocer sus aventuras. “Sí, he convivido con cuatro mujeres y las cuatro quedaron embarazadas”, cerró.