“Si me meto ahí me agarraría un patatús”: El "Kun" Agüero habló sobre la crisis de Independiente

La crisis que atraviesa Independiente hace ya un tiempo tuvo un nuevo capítulo. El martes 11 de abril del corriente año será recordado como el día en que, al unísono, el club quedó sin presidente y sin entrenador. La renuncia de Fabián Doman pocos meses después de haber sido elegido por el 72 por ciento de los socios que lo votaron para dejar atrás a la gestión de Hugo Moyano y compañía, generó un cimbronazo más en las entrañas de una institución que está contra las cuerdas en lo económico y deportivo.

El pasado domingo, luego de la derrota en el Libertadores de América-Ricardo Bochini ante Estudiantes, el público estalló por los malos resultados. Justamente, un confeso hincha del Rojo de Avellaneda analizó la grave situación que vive Independiente. El Kun Agüero usó un espacio durante su transmisión en vivo por Twitch para hablar del presente del club.

“Es muy triste lo que pasa en el club, porque ustedes no saben el dinero que entró en los últimos 10 años. Si empezamos a hacer cuentas, el dinero que entró en Independiente es una locura. Estamos hablando de 30 millones de los míos. A Ustari lo venden a 10 millones de euros, que ponele que sean otros 12 millones de dólares, después estaba Germán Denis, no sé si se acuerdan también. No sé si Rigoni un poco más tarde. Frutos, no sé si pagaron 8 millones. Yo creo que, fácil, Independiente llegó a 50 millones de dólares en dos años. ¿Cuánto puede llegar a salir la cancha? ¿10 millones de dólares? Bueno, te quedan 40. Y encima después tenés que vendieron a Tagliafico, a Barco, a Meza, a Biglia. Meza por 15 millones”, recordó el ex delantero.

Acto seguido, hizo una descripción de la dirigencia actual y del pasado, luego de que uno de sus seguidores le pregunte si tiene pensado darle una mano a la institución. “Yo no puedo estar en todas. Me gustaría estar en Independiente, pero hay tanta gente metida ahí adentro que, creo que... soy totalmente sincero, no confío en nadie. Eso está claro ¡En nadie, en nadie, en nadie! Y lo vi al Bocha, a Bochini, él fue mi entrenador de chico. Él fue el que siempre me bancó. Él fue mi entrenador con carrica. Hay mucha gente metida ahí. Es muy difícil meterte ahí. Y si vos te metés ahí, tenés que lidiar con toda esa gente, que ya está metida ahí adentro, tenés que entrar, echar a todo el mundo, armar todo nuevo. La verdad, yo no sé. En este sentido no confío en nadie. Un día uno te propone una cosa, al otro día otra. Acá no va en el prometer y prometer”.

En esa misma línea, el Kun confesó que no sigue el día a día de Independiente porque le causa mucho dolor ver las condiciones en las que está el club. “Mucho no estoy enterado. Si me empiezo a enterar de cosas, primero prefiero estar yo bien, mi salud. Imagínense que me caliento jugando a los jueguitos, si me meto ahí me agarraría un patatús. Creo que quedaría más pelado que Guardiola, imagínense. Y creo que bajaría 20 kilos. Flaco, pelado, me echan de casa. Un desastre”, dijo en tono risueño.

Frente a la situación del club donde surgió, y hora antes que se desate una nueva debacle, Agüero dio su parecer sobre el rol clave que tienen los resultados y el cuidar al primer equipo. “Lo que tiene que hacer es las cosas bien. Una cosa es salvar al club de las deudas, pero la otra es proteger a los jugadores, mantenerlos, para que el club siga creciendo. Porque por más de que vos salves económicamente al club, pero el equipo sigue perdiendo, es una mierda. O sea, es todo una mierda. Lo primero que no se debe hacer, opinión mía, para este nuevo Doman y toda esta gente, lo primero es no descuidar a los jugadores de fútbol. Por más que vos hagas, por más que vos consigas 100.000 sponsors, cancelemos deuda, pero si el equipo pierde, ¿sabés lo que van a decir los sponsors? ‘No voy a poner ni 10 dólares en Independiente, si no ganan un partido’. Pero eso es porque es una mala gestión hace tiempo. Viva la pepa, representante, te meten jugadores, y yo para meterme en estos quilombos, es muy complicado, gente. Me da bronca, por todo lo que está pasando, y los hinchas insultan a los jugadores. Ellos no tienen la culpa. Es una tristeza enorme lo que está pasando”, recalcó.

Y luego de eso, volvió a mostrar su preocupación por el estado del club. “Ojalá que puedan hacer las cosas bien, son nuevos, no me quiero enterar porque no me quiero amargar. Inconscientemente, sufro. Porque soy de Independiente. Trato de no pensar porque prefiero no amargarme. Prefiero no enterarme de lo que está pasando. En el 2012 me enteré de algo que no me gustó con algunos jugadores y a partir de ahí me molestó mucho lo que estaba haciendo el club. Agarran al club para romper las pelotas, para joder, no entiendo nada. No entiendo lo que está pasando. Se cagan en la gente, en todos. No importa”.

Al ver cómo, de manera insistente, los seguidores de la transmisión en vivo le preguntaban por si se uniría en un futuro cercano a Independiente para ayudarlo, el Kun respondió con el corazón en la mano y dejó un mensaje esperanzador para el equipo. “Ojalá un día cambie mi cabeza, y esté más tranquilo y pueda decir: ‘Bueno, vamos a ver si puedo estar ahí’. Pero la verdad es que esto va a llevar tiempo. Ustedes no saben los dirigentes que están ahí adentro. Ojalá que empecemos a ganar”.

En el final de su exposición sobre lo que ocurre en el Rojo de Avellaneda, que duró más de 11 minutos, Agüero trazó un plan de lo que él haría para intentar recuperar la salud institucional de Independiente. “Lo primero que hay que hacer es estar pendiente de la primera división. Ellos son los que te van a dar resultados y más presupuesto y sponsors. Ahora, si el equipo rinde, tenés más sponsors. No hay que dejar de lado el equipo. Después, podes hacer acuerdo, manejarte económicamente. Lo que hacés con un jugador caro en tu equipo, lo proteges y no lo dejás ir. Por ejemplo, se te está yendo un jugador que es bueno y si dejás ir a todos los jugadores no vas a ganar nunca. A esos jugadores que cobran bien, tenés que tratar de buscar una solución, que se quede, traer otros jugadores que puedan reforzar a esos y así armar un equipo que por lo menos pelee, entonces peleando el equipo puede llegar a subir, y ahí nomás puede llegar a subir el tema presupuesto de sponsors. (Infobae)