Habló Damaris, la tercera en discordia entre el "Tucu" López y Sabrina Rojas

Nancy Duré dio la primicia de la separación de Sabrina Rojas y El Tucu López en Socios del Espectáculo. La periodista se comunicó con Damaris, la tercera en discordia, y la joven reveló el diálogo que mantuvo con el bailarín, tras su encuentro.

“¿Vos intimaste con el Tucu López, después de conocerlo la semana pasada?”, fue directo Rodrigo Lussich. “No, no, no. Solamente estuve en Zebra con él”, le contestó la relacionista pública.

“Se conocieron ahí y no pasó a mayores”, continuó el conductor, tratando de conseguir su palabra. “Hay testigos que te vieron a los besos igual”, agregó Adrián Pallares y provocó la risa de la joven.

“No hablamos demasiado, solamente estuvimos tomando unos tragos juntos en grupo. Donde yo estaba ubicada él se puso con otro amigo”, aclaró Damaris y comentó que él se le acercó: “No sabía quién era hasta que mi amiga con la que yo fui a Carlos Paz, me dijo ‘me parece que es el Tucu’. Entonces, yo lo miro, se acerca y me dice unas palabras”.”¿Qué te dijo?”, le consultaron del panel y ella contó: “Me ofreció tomar de su vaso, vodka”.

Luego de reconocer que no hablaron de Sabrina, aseguró que volvió a hablar con él tras esa noche en Zebra. “Si yo hablé con él después sí. Yo le dije que me estaban volviendo loca por todos lados porque a donde vivo yo, es una ciudad muy chica. Ayer me volvieron loca todo el día”, lanzó Damaris.

“Yo tengo la información muy certera y a parte, estuve hablando anoche con Damaris, tengo la información que ellos pasaron la noche juntos. Entiendo que para ella es un shock todo esto porque no está acostumbrada”, lanzó Nancy. “¿Qué te dijo él?”, le consultaron sobre la conversación posterior que tuvieron y ella se sinceró: “Que diga la verdad. Hablamos y me dijo que diga la verdad”.



“¿Sabrina no se comunicó con vos?”, le consultó Mariana y ella aseguró que Rojas aún no le habló para confirmar qué sucedió entre ellos. “No, no me dijo nada, no me escribió nada”. Sin embargo, comentó que el encuentro que mantuvieron le estaba generando problemas con la actriz.

“Ayer hablamos y me dijo que todo esto le estaba trayendo quilombo con ella, con la pareja. No creo que estén separados”, lanzó Damaris y Nancy sostuvo que la separación de Sabrina con El Tucu no tuvo que ver con la infidelidad. “No, desencuentros por nuestras rutinas”, leyó en vivo lo que le había dicho Sabrina. (Eltrece)