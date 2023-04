No hubo acuerdo y podría haber paro de transporte el martes

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios del transporte público de pasajeros volvieron a reunirse el miércoles para intentar destrabar un nuevo conflicto en el sector por el pago de los salarios. En ese marco, el gremio de choferes rechazó la propuesta del sector privado y anunció un paro para el próximo martes.

Las firmas, a través de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (Aetat), ofrecieron en la mesa de diálogo un anticipo de $50.000, alrededor de un tercio del salario, por cada trabajador y esperar la llegada del subsidio de la Provincia para intentar completar el salario de marzo.

La postura de Canuto

Alfonso Canuto, dirigente de UTA, dijo que durante los días de Semana Santa no se realizarán medidas de acción directa, aunque anunció un paro en el servicio de colectivos para el martes próximo si los empresarios no abonan el haber completo.

“El lunes vamos a constatar el cumplimiento del salario. Si no se abonó como corresponde, el martes estaremos sin servicio en la provincia de Tucumán”, enfatizo.

“Necesitamos percibir el haber de marzo en su totalidad. No aceptamos el anticipo de un sueldo. Ahora, quedará a criterio de ellos si depositan ese monto o no. Como institución, no estamos de acuerdo y rechazamos la propuesta”, añadió.

La opinión de Berretta

Por su parte, Jorge Berretta, vice de Aetat, expresó: “No hubo acuerdo respecto de cómo se abonarán los salarios. Pero, entendiendo que se viene Semana Santa, vamos a hacer el esfuerzo de dar un anticipo para cada trabajador de $ 50.000, y cuando se deposite la compensación tarifaria provincial, que puede ocurrir entre el lunes o martes, saldaremos los salarios”.

“No contamos con los recursos nacionales; adeudan dos periodos a todo el interior del país: febrero y marzo. Y será materia de análisis el lunes o martes si la paritaria nacional queda sin vigencia porque el Estado nacional no cumple. El último día hábil de cada mes, los recursos deben ser depositados”, añadió.