Video: Bomberos rescataron a un perro que se había caído al arroyo el Tejar en medio de la creciente

Las fuertes lluvias que azotaron durante la madrugada y la jornada de ayer, hicieron que ríos y arroyos que cruzan Monteros hayan aumentado sus caudales, y peligro se vuelva latente.

Minutos antes de las 8:00 de la mañana, vecinos de calle Crisóstomo Álvarez y Brígido Terán sintieron como un perro lloraba desconsoladamente. Los llantos provenían de la zona baja del puente que comunica la Villa Nueva con el Centro. Gabriela, una vecina de la zona vio al pobre animalito asustado y llorando.

La vecina no dudo un segundo y se dirigió hasta el cuartel de Bomberos Voluntarios de Monteros, quienes llegaron vieron la situación y no dudaron en rescatar, no sin antes colocarle una manta, al can.

El gesto de los efectivos del cuartel fueron celebrados en las redes sociales.

El video es gentileza de Gabriela Ale.