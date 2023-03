Jey Mammon negó el abuso pero afirmó que tuvo una relación con Lucas Benvenuto

El presentador y cantante Jey Mammon rompió este miércoles el silencio y aseguró, entre lágrimas, haber tenido una relación sexual afectiva con su denunciante Lucas Benvenuto durante varios años pero negó terminantemente haber violado o abusado de él.



"Yo no violé, yo no abusé, no drogué a ninguna persona jamás, nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente", publicó en su cuenta de Instagram su descargo sobre las acusaciones que sobre él que hizo públicas Lucas Benvenuto el miércoles pasado.

Asimismo, contó que conoció a Benvenuto en una fiesta y que tuvo una relación con el denunciante cuando este tenía 19 años.