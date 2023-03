“El tránsito pesado deteriora cada vez más la ruta 307”

“La ruta 307 tarde o temprano va a necesitar de una vía alternativa que tiene que ser la que impulsamos los monterizos por la Quebrada del Portugués. El tránsito pesado deteriora cada vez más la actual y se la tiene que descongestionar para evitar mayores problemas”. Es lo que afirmó el legislador Regino Amado al referirse a los frecuentes derrumbes que acusa la carretera que va a los valles cada vez que llueve.

Esos imprevistos generan prolongados cortes en el tránsito, como sucedió este domingo. Enormes piedras se desplomaron en la mañana desde las laderas del sitio conocido como El Fin del Mundo. Afortunadamente en ese momento no había circulación de vehículos. “El año pasado, con el comisionado comunal Jorge Cruz, hemos planteado la necesidad de que la Nación incluya la construcción de una nueva ruta a los valles por la Quebrada del Portugués entre las obras prioritarias para Tucumán”, sostuvo el legislador.

También recordó que en el 2007 se aprobó una ley en la Cámara mediante la cual se instaba al Poder Ejecutivo a reflotar el proyecto. A través de esa iniciativa “se preveía una revisión y reelaboración del proyecto vial original que incluya un profundo estudio del impacto medio ambiental que ocasionaría la construcción de esa carretera, desde la Toma Los Reales hasta el tramo ya construido desde el Rincón hacia la bajada de Zanja La huerta”, apuntó Amado. “De acuerdo a la geografía de la zona, la ruta prevista sería menos accidentada, con escasas sinuosidades, sin precipicios y en consecuencia más segura. Representaría un gran impulso para la economía de Monteros y los otros pueblos del deparamento”, expuso.}

Ayer la 307 recuperó la normalidad en el tránsito luego de los trabajos que efectuó el domingo Vialidad de la provincia en el sector en que cayeron las piedras.

Nada seguro en la ruta 307

“Estamos con las expectativas de visitas que genera la Semana Santa. Es cuando los comerciantes, hoteleros y gastronómicos tienen un alivio en su economía. Tenemos la confianza de que Vialidad nos va a garantizar hasta entonces una ruta segura”, dijo el comisario retirado Raúl Cornejo, jefe de la Policía Turística de Tafí de Valle.

Por su parte, Ricardo Abad, administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) advirtió; sin embargo el domingo que aunque ahora se puede circular por los cerros sin problemas, “la posibilidad de derrumbes no está descartada”. “Si hubo un derrumbe es porque hay inestabilidad. Lo que no sé es si ya se deslizó todo lo que estaba suelto o no. Esa parte aún no la pudimos ver”, indicó. Luego de apuntar que las medidas de seguridad en la zona son las adecuadas, advirtió que situación como la que se dio en la zona del Fin del Mundo “exceden cualquier previsión”. “Es una piedra muy grande que vino de muy arriba” dijo. Abad aclaró que el organismo a su cargo cada tanto realiza trabajos en la zona para “desprender lo que no está realmente fijado”.