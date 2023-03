Más de 700 agentes auxiliares finalmente fueron designados para las escuelas públicas

El ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, anunció que el Gobierno de Tucumán a través de la cartera educativa y mediante los Decretos Nº 802/5 (MEd)-2023 y Nº 803/5 (MEd)-2023; lleva adelante una importante designación de 732 agentes auxiliares, para cubrir las necesidades más urgentes de las escuelas públicas en una primera etapa.

El documento que lleva la firma del gobernador, Juan Manzur; y del ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer; se realiza en el marco de un Plan Integral de Seguridad e Higiene para instituciones educativas bajo la órbita del Ministerio de Educación.

En este sentido, el personal auxiliar designado contará con una capacitación de formación profesional introductoria en temáticas relacionadas a la tarea en las escuelas y cuestiones sanitarias que giran en torno a la prevención del Dengue, Covid, entre otras enfermedades. Además, se seguirá avanzando en etapas posteriores en la designación de agentes con el objetivo de cubrir con la demanda de toda la comunidad educativa de la provincia.

El ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, dijo al respecto: “Por iniciativa del gobierno provincial avanzamos en brindar soluciones a aquellas cuestiones que las demandan, en este caso se trata de la incorporación al sistema educativo de 732 agentes hombres y mujeres que nos van a ayudar en la limpieza y el mantenimiento de los edificios escolares. Esto es parte de un plan integral de mejora de la seguridad y la higiene en los establecimientos que es parte del Plan Integral de Reparación de Edificios Escolares”.

El funcionario destacó que “En primer lugar hemos privilegiado cuestiones que son centrales como la pertenencia y la cercanía a la zona de trabajo, y en segundo lugar la formación que vamos a brindarle a cada uno y a cada una de estos nuevos agentes que sumamos al sistema educativo, una capacitación en seguridad e higiene desde el propio Ministerio de Educación con todas las normativas, con todas las cosas que son tradicionales y también con aquellas que la realidad actual o el momento actual nos presenta, como ser conjuntamente con otras instituciones, como el Siprosa vinculadas a amenazas virales”. Además, el titular de la cartera educativa detalló “Vamos a abrir una línea específica de cursos de formación profesional en oficios para que ellos y ellas puedan, especializarse en la herrería, la carpintería, la mampostería, entre otras cosas que tienen que ver con la labor diaria, así que seguimos brindando soluciones a los problemas, sin ser indiferentes, sin echar culpas, enfrentandolos, diagnosticandolos y avanzando en soluciones que no son temporales, sino que son soluciones de fondo naturalmente. Esta es una primera etapa que cubre un volumen muy importante pero en la cual hay que persistir en el tiempo porque como decimos siempre, educación no se detiene, las demandas no se detienen, el crecimiento no se detiene y el propio crecimiento hace que la demanda sea mayor, para eso trabajamos, para ir brindando soluciones día a día a las cosas que se van presentando”, finalizó.