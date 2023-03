Cursos de la escuela Normal sin clases por falta de agua

Con las altas temperaturas es indispensable contar con agua corriente, sin embargo la Escuela Normal Julio A. Roca, se encuentra con dificultades desde la semana pasada.

La institución formativa no tuvo un buen comienzo en su Ciclo Lectivo ya que la planta alta del edificio no tiene agua potable. Ante la situación se solicitó la intervención de Construcciones Escolares, aunque el conflicto persiste, por lo que se resolvió que todos los cursos que tienen clases en el primer piso no tendrán actividad en el día de la fecha.

Este martes el personal de Construcciones Escolares volvería para controlar nuevamente el desperfecto en la bomba elevadora.