"En una tierra muy lejana"...emocionate de nuevo con la Scaloneta y este video de la AFA 🏆

El presidente de la Asociación Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, posteó en las redes este mediodía un video alusivo a los tres meses que se cumplen hoy de la gloria de la Selección Argentina por la obtención de la Copa del Mundo de la FIFA en Qatar, con una producción que imita a un trailer cinematográfico con referencias a la final con Francia, donde se "enfrentaron dos potencias en la batalla más épica jamás vista", por la tercera estrella, segun relata con dramatismo una voz en off.

El guion comienza con imágenes de Qatar: "En una tierra muy lejana", acaso como un guiño a Star Wars. Y enseguida alude a los protagonistas: "La joven promesa", por Kylian Mbappé, "versus The GOAT", por Lionel Messi. Donde "uno luchó por el sueño de millones" y el otro "por quedarse con el trono".

"Es la historia más impactante de todos los tiempos", sigue el relato como si se tratara del adelanto de una superproducción de Netflix. Y en ese ese guiño, anuncia: "De los creadores de Muchachos, dirigida por Scaloni, protagonizada por Lionel Messi", a modo de créditos sobreimpresos en las imágenes.

Y por supuesto, se menciona el elenco: "Con Emiliano Martínez, como "El Dibu"; Angel Di María, como "Fideo"; Rodrigo De Paul como "Mi motorcito" y un elenco estelar", sobre imágenes de las atajadas más importantes del arquero, del delantero y el mediocampista argentino.Â

Ganadora de cuatro Premios The Best, con récord mundial de espectadores (por los 5 millones de hinchas que salieron a celebrar en las calles) y claro, fue una final "no apta para cardíacos".

"A tres meses de la gloria eterna, la Scaloneta continúa", pero no es una película.

Cuándo juega Argentina con Panamá y Curazao

En dos horas se agotaron las entradas para el amistoso que la Selección disputará el próximo 23 de marzo ante Panamá en el Más Monumental. Más de un millón y medio de personas hicieron la fila virtual. Y la empresa que maneja el portal Deportick, se vendieron 63.361 tickets.