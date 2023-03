Si el período menstrual duele, no es normal ¿Qué puede estar pasando?

"Sos una exagerada", "no es para tanto, solo unos días", "a mí siempre me dolió y lo mismo hago las cosas", "dice que le duele para no ir a trabajar", "como le puede doler, si eso no duele nada, para mí que está mintiendo". Las monterizas como millones de mujeres en el mundo, sí: millones, han escuchado estas expresiones en relación a su período menstrual. Hablamos de dolores insoportables en la zona pélvica, cólicos intensos que pueden comenzar antes y continuar durante varios días después de que comience el período menstrual. Pero el dolor también puede extenderse a la región lumbar y en el abdomen. Duele. Y puede producir un malestar generalizado, impidiendo a la mujer realizar actividades diarias. Algunas consiguen aliviar temporalmente la intensidad del dolor, recostadas de lado, en posición fetal, otras: con nada.

La situación de la llegada del período, cuando es doloroso, no solo implica el sufrimiento de esos días, sino también miles de preguntas: ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué tengo? ¿Por qué a mí me duele tanto y otras mujeres siguen con su día a día como si nada? ¿Tengo que hacer consulta médica? y a ésta úlitma pregunta la respuesta es sí. Las mujeres tienen el derecho de informarse y conocer qué ocurre en su propio cuerpo, y profesionales de la salud especializados en el campo ginecológico deben considerar todas las alternativas posibles, entre ellas: la endometriosis.

Desde el Ministerio de Salud de Tucumán, advierten que "La endometriosis es un fenómeno que se desarrolla en el cuerpo de una mujer cuando el tejido que recubre el interior del útero (endometrio) aparece en otras zonas. Las consecuencias principales de este escenario son el sangrado abundante, dolor intenso, posibilidad de sangrar entre un periodo y otro e incluso puede incurrir en problemas de fertilidad a la hora de quedarse embarazada".

Al respecto, el jefe de la Unidad de Ginecología de Maternidad, doctor Gerardo Martín Perdiguero, dice: “Las arterias del útero que son las que alimentan el endometrio que es el que va a descamar si no se embaraza la persona, el útero por ser todo músculo, se contrae para que dejen de sangrar esas arterias. Pero al tener foco endometriósico esas contracciones son distintas. Por eso se incrementa tanto el dolor, incluso con participación del intestino”.

Por ello, señala el especialista, lo primero es no naturalizar el dolor de la paciente. Se debe hacer una consulta temprana. Además, sostiene, los ginecólogos deben hacer un diagnóstico de sospecha.

La endometriosis y el cambio de proyectos de vidas

La endometriosis ocurre a lo largo del ciclo vital dónde hay períodos menstruales, entre los 10 y 50 años aproximadamente, y sumado a todas los signos previos mencionados, también se puede advertir dolor durante las relaciones sexuales, cansancio crónico y trastornos de la fertilidad. Muchas mujeres llegan a una consulta al advertir, justamente ésta última señal, ya que socialemente se cree que el dolor es normal y que debe ser soportado, pero ante el deseo de una mujer de iniciar su maternidad, y "el milagro no ocurre" recién se plantea el alerta.

Solo se llevan unos años hablando de los roles de las mujeres, fuera de la maternidad, hablar sin prejuicio, poner el tema en agenda y que sean las mismas mujeres quienes debatan sobre las posibilidades en un proyecto de vida para sí mismas y/o en pareja ¿Qué lugar ocupa o qué cambios puede presentar en una mujer tener endometrosis?

Este 14 de marzo, en el Día Internacional de la Endometriosis, la Lic. en Piscología, Fernanda Safatle reflexionó al respecto con la intención de visibilizar sobre la enfermedad a más monterizas. Desde una primera persona que sobrelleva la patología, la profesional monteriza ha compartido parte de su realidad diaria entorno a la misma:

"Hoy, 14 de marzo, es el día de la endometriosis, enfermermedad que tengo, y que cada vez padezco menos, gracias a la terapia, a la bendita Desire, a la paciencia, y a los que me sostienen" [...]

"No sé desde cuando esta enfermermedad habita en mi cuerpo, nadie lo sabe, sé que no voy a curarme y aprendí a convivir con ella, era eso o vivir lamentándome. Logré estabilizarla gracias a un tratamiento que me hizo postergar sueños, o replantear mis deseos, eso todavía lo estoy trabajando en terapia (los psicólogos también somos carne de diván)", palabras valiosas para poder dimensionar la importancia, no solo de la enfermedad, sino también la necesidad de que sea acompañada de terapia psicológica y es que, cuántas monterizas se plantearon la maternidad como parte de su proyecto de vida, y ésta enfermedad les hizo cambiar de rumbo, pero ¿hacia dónde? ¿cómo hacerlo? ¿en qué momento se deja de insistir? ¿la posibilidad del "milagro" está?

[...] "Me pregunté más de una vez por qué me tocó a mí, todavía no tengo la respuesta exacta, pero dejé de quejarme ¿por qué no habría de tocarme? Si es una enfermedad que afecta a 1 de 10, y me tocó" expresa Fernanda casi al final de su relato, y desliza números que en una suma rápida, nos ofrece un promedio elevado de casos. Informarse, informar, averiguar, acompañar a preguntar es prioritario, más aún sí se tiene una amiga que suele quedarse en casa cuando llega su período, cuando se ve a la pareja acostada en la cama retorsida de dolor, si es una hermana que llora porque padece esos días de menstruación.

El período menstrual no tiene que doler, y hay que repetirlo hasta el cansancio, es fundamental que todas las monterizas lo sepan, que no lo normalicen, que no subestimen su dolor, no tiene que ser "aguantable" o "soportable", sí duele mejor acudir al servicio de salud y realizar un control, no importa si recién se entró en la adolescencia. Los controles tempranos ayudan a construir una mejor calidad de vida y a acompañar decisiones futuras.