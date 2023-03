El Papa Francisco dijo que quiere venir Argentina

Semanas atrás, en un libro recientemente publicado, el Papa Francisco reveló que sus deseos de visitar la Argentina están latentes y que confía en que la oportunidad se dará en el futuro. En las últimas horas, el Sumo Pontífice volvió a hablar del tema en una extensa entrevista que brindó al diario Infobae, en la que reveló cuáles son los factores que influyen en su posible visita a su país natal.

Al cumplirse 10 años de su asunción como Papa, las miradas del mundo están puestas sobre Francisco, ese cardenal que resultó vencedor en el cónclave “casi por unanimidad”, tal como él mismo lo aseguró sin perder la humildad que lo caracteriza. Consultado numerosas veces sobre su visita a la Argentina -aún no volvió al país desde que fue elegido Papa-, Francisco contó los detalles de su fallida visita en 2017 y reveló qué puntos se tienen en cuenta a la hora de visitar una nación.

“Cuando ganó la Selección fue un momento de una catarsis maravillosa en una sociedad muy sufrida, y mucha gente dice que algo similar podría llegar a ocurrir si el papa Francisco visita la Argentina. ¿Piensa en eso, sueña con eso? ¿Tendremos la posibilidad?”, fue la inicial pregunta del periodista Daniel Hadad que motivó al Sumo Pontífice a profundizar sobre su latente regreso a Argentina. “Pensé. Pensé en eso”, respondió Francisco.

Seguidamente, el argentino contó cuáles fueron las causas de su fallida llegada al país en 2017. “Estaba planeado en diciembre de 2017. Se iba a ir primero a Chile, después a Argentina y Uruguay. El plan era ese. ¿Pero qué sucedió? Que [Michelle] Bachelet terminaba su gobierno y las elecciones eran precisamente por esa época. Entonces tuvimos que pasar Chile a diciembre y ya ir en enero a Argentina y a Uruguay. En enero no encontrás ni al gato, ¿viste? Entonces se cambió el programa y se hizo Chile y Perú. Y quedaron Argentina y Uruguay para después. Y ese después es lo que estamos esperando”, señaló.

Ante la consulta sobre cuáles son los factores que influyen para que su visita al país suceda, Francisco manifestó que hay dos que son muy importantes. “Primero la voluntad que yo vaya. Creo que eso está. Segundo, la coyuntura sociopolítica. A veces la visita de un Papa puede ser usada, en todos los lugares. Que no sea usada ni para un lado ni para otro”, dijo.

Teniendo en cuenta que este año la Argentina tendrá un 2023 marcado por elecciones presidenciales y legislativas, el Sumo Pontífice señaló que su llegada al país podría acontecer luego de los comicios. “Podría pasar. Después de una elección ciertamente que sí. Por eso en tiempo electoral no se hacen viajes a los países, para evitar que la presencia sea usada por el partido gobernante para una reelección o algo por el estilo. Yo quiero ir a Argentina. Quiero”.

Finalmente, el ex obispo de Buenos Aires no se animó a dar un rango de tiempo específico ni exacto sobre cuándo podría desembarcar como Papa en su tierra natal. “Estas cosas se arman ahí. Pero ciertamente estuvo planeado (venir a la Argentina), y si no se fue es por el mes”, cerró. (La Gaceta)