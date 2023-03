Gremios de la Salud se reunieron con la Provincia por las paritarias

La ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, junto al ministro de Economía, Eduardo Garvich, y al de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; recibieron a los representantes de ATSA (Reneé Ramírez), SUMAR (Noemí Díaz), AME (José Gerbán), y SITAS (Julián Nassif, en compañía de su secretaria adjunta, Adriana Bueno).

Al finalizar el encuentro, los referentes se manifestaron: Ramírez comentó que: “hemos planteado como primer punto el paso a planta transitoria de 1200 compañeros que reúnen las condiciones, y también alrededor de 700 para que tengan la cobertura de cargo. En este momento damos como acordado este ítem para los compañeros. En segundo punto, hemos logrado el compromiso para blanquear todas las cifras que se acordó el año pasado. Esto quiere decir que el 30% de lo acordado en 2022 esté en blanco y que el costo no lo pague el trabajador, sino que quede a cargo del Estado. En tercer lugar, se acordó que cualquier cifra que tengamos este año sea bonificable y remunerativa. Por último, hemos acordado el paso a transitorio de todos los monotributistas que existen en el sistema provincial de salud. Avanzar en el decreto y en la posibilidad legal para nivelar a los compañeros que fueron a estudiar a otras universidades que no sean de la provincia, que el SIPROSA no reconoce esos títulos", detalló el referente de ATSA.

Y cerró: “vamos a analizar la situación. Nosotros no tomamos como referencia ningún parámetro porque el sector salud tiene ítems especiales. Planteamos una realidad clara y concreta: queremos elevar como piso el costo de la canasta familiar y a partir de eso tenemos que discutir el salario. Ya veremos la cláusula gatillo de revisión para que podamos analizar de acuerdo a la inflación”.

Por su parte, Diaz expresó: “SUMAR trae su petitorio: lo primero es que apuntamos a modificar los coeficientes de la ley de carrera sanitaria porque nos daría la recuperación de la pirámide sanitaria. En segundo lugar, es muy importante que todas las libres disponibilidades sean pagadas: horas trabajadas, horas remuneradas. También apuntamos que el programa de fortalecimiento sea equitativo para todos los niveles de categoría y que se dé un porcentaje, tomando la antigüedad de cada agente. Nosotros destacamos que la salud es la única repartición que trabaja los 365 días del año, si no tenemos reemplazante, no tenemos vacaciones; hay muchas diferencias con las demás áreas. Entonces consideramos, que, de una vez por todas, la diferenciación que nosotros tenemos sea reconocida. Por eso, tenemos que comenzar con incremento salarial y, además, se habló de que lo que se diera sería por 6 meses, luego de ese tiempo, nos sentaríamos a hablar y evaluar el índice inflacionario”.

Desde AME, Gerbán dijo que “es una primera reunión. No hay ninguna cifra concreta, pero nuestro pedido principal fue el blanqueo de 30% del año pasado. A partir de eso vamos a empezar a trabajar. Dentro de los ítems propios de nuestro rubro, el tema de la zona es muy importante, junto con la responsabilidad médica que queremos un incremento. En esta primera reunión hemos escuchado y nos esperan de nuevo el próximo lunes en otro encuentro”.

Finalmente, la jornada de diálogo concluyó con un encuentro que los ministros mantuvieron con el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (SITAS).