Rumbo al 14 de mayo: inscriben un nuevo frente opositor y se tensa JxC

Se suele decir que en política, todo es posible. Quizás por eso algunos dirigentes de la oposición todavía confían en que los armados de Germán Alfaro, líder del PJS, y de Roberto Sánchez, presidente de la UCR, finalmente alcanzarán un acuerdo. Pero el tiempo apremia, ya que hay plazo hasta mañana a las 20 para la presentación de alianzas ante la Junta Electoral Provincial (JEP). Y a las tensiones existentes se sumó un nuevo dato que evidencia cuán complicado es el escenario que atraviesa este espacio opositor: la inscripción del “Frente Juntos para Cambiar Tucumán”.

Si bien el PJS alfarista no compone esta alianza, sí participa el Partido Compromiso Ciudadano Independiente de la dirigente María Teresa Arias, quien había apoyado la candidatura de Alfaro a intendente en 2019. Así, aunque en la sede de 9 de Julio y Lavalle optaron por no hacer declaraciones al respecto, todo apunta a que en el entorno del jefe municipal buscaron avanzar con un eventual alternativa para competir el 14 de mayo, en caso de que las negociaciones con el radicalismo no lleguen a buen puerto.

El clima de confrontación en la coalición opositora alcanzó un pico máximo el 23 de febrero. Horas antes del lanzamiento formal de Alfaro para gobernador, en un acto en el parque 9 de Julio, la Unión Cívica Radical inscribió el frente “Juntos por el Cambio” ante la JEP, en alianza con el partido Propuesta Ciudadana, del legislador provincial Paulo Ternavasio. Así, se excluyó del acta constitutiva al PJS y al PRO, entre otros sellos. Si bien a estos armados les queda la opción de sumarse luego e ir “acoplados”, la decisión del radicalismo no cayó nada bien. De inmediato, los interventores del PRO, Pablo Walter y Marcelo Wechsler, decidieron impugnar el trámite impulsado por los “correligionarios”. Sin embargo, la Junta Electoral rechazó el planteo del macrismo y convalidó la inscripción de JxC por parte de la UCR.

En el radicalismo sostienen que esta situación no excluye al resto de los socios de la coalición. Carlos Tarulli, miembro de la mesa directiva del frente “Juntos por el Cambio”, aseguró que las puertas están abiertas. “Se ha cumplido con un trámite exigido por el cronograma de ley. La JEP ha ratificado nuestra decisión, pero ese es un paso formal. Nuestra aspiración es cerrar un gran acuerdo político para derrotar al oficialismo y para eso vamos a seguir trabajando”, precisó el dirigente afín a Sánchez.

En medio de este escenario, se inscribió ante la Junta Electoral el frente “Juntos para Cambiar Tucumán”. Fuentes del alfarismo minimizaron este trámite, al señalar que “es algo habitual en las negociaciones de cualquier alianza”, ya que ninguna de las partes quiere correr el riesgo de quedarse sin un sello propio en caso de una eventual fractura. Pero, por lo pronto, en el PJS eligieron no referirse a esta cuestión.

Mientras tanto, el foco está puesto en lo que sucederá mañana en la sede de la Junta Electoral. Tras meses de frustrados intentos de acuerdo entre Sánchez y Alfaro, en este espacio reina un clima de escepticismo pensando en un frente conjunto. De todas maneras, esto no está descartado. El propio Walter, a través de sus redes sociales, reiteró su postura dialoguista. “Queda poco tiempo y ya no importa a esta altura quién es más responsable, pero si no hay unidad, perderemos todos por igual”, escribió el aseveró del PRO. (La Gaceta)