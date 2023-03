Una monteriza disertó en la India, ante más de 600 profesionales dedicados a la Caña de Azúcar

La Licenciada en Biotecnología, Josefina Racedo (Investigadora Adjunta del CONICET) fue una de las oradoras en el 21° Congreso Internacional de la Caña de Azúcar (ISSCT por sus siglas en Inglés). La profesional monteriza es investigadora de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, y juntos a otros tres compañeros, Romina Bertani (investigadora de Fitopatología), Santiago Ostengo (coordinador del programa de mejoramiento de caña de azúcar de la EEAOC) y Francisca Perera (Investigadora de Biotecnología) viajaron para representar al país. El equipo tucumano marcó una presencia fuerte al exponer 14 trabajos, de los cuales 10 de ellos de manera oral, para más de 600 profesionales de todo el mundo.

En pleno regreso a Argentina, la licenciada mantuvo una charla con MONTERIZOS vía WhatsApp en donde contó sus experiencias vividas en el lejano país asiáticos.

La ciudad de Hyderabad, en el centro de la India, fue el escenario del Congreso y allí, Racedo expusó tres trabajos de manera oral. Fueron trabajos doctorales que ella mismo dirigió. "Hable sobre transformación genética de caña de azúcar para resistencia a diatraea saccharalis, Dra. Florencia Budeguer, y sobre la identificación de nuevos genes de resistencia a la enfermedad de la roya marrón en caña de azúcar, de la Dra. Solana Chavez.

Racedo junto a sus compañeros de la EEAOC, Romina Bertani, Francisca Perera, y Santiago Ostengo.

Al mismo tiempo señaló que él tercer trabajo, es uno de los últimos proyecto que se está llevando adelante sobre la utilización de información genética en el programa de mejoramiento genético de la EEAOC. "Este es un procedimiento que se conoce como “selección genómica”, mencionó.

Estar parada delante de expertos en la materia, y sabiendo el trabajo que han realizado sus compañeros tucumanos desde la EEAOC, la licenciada comentó que al principio le resultó un gran desafío. "hay que preparar las charlas en inglés y tener en mente las preguntas que pueden surgir". "Aunque eso a veces es impredecible, lo que agrega emoción- "Lo bueno es que los mejores investigadores están ahí y además de las preguntas hacen observaciones constructivas que te ayudan a mejorar el rumbo del proyecto", explicó

Con respecto a las interacciones con los oyentes, comentó que con todos los profesionales, surgen oportunidades de establecer nuevas colaboraciones con equipos de diversas partes del mundo. "Esto enriquece el aporte que podemos hacer en el conocimiento y en la práctica del mejoramiento genético de este cultivo tan importante para nosotros", dijo.

Racedo habló sobre sus sensaciones en el congreso y comentó: "Muchos científicos que se ven aquí no son artistas famosos, ni instagramer, ni YouTubers. Yo me emociono de verlos por que leo todo el año sus trabajos, y porque además cada vez que nos encontramos confirmó que son personas extraordinarias, generosos con sus conocimientos, amables, llenos de ganas de colaborar y construir".

Consorcio Internacional de Biotecnología en Caña de azúcar

Siguiendo el recorrido en el país asiáticos, los profesionales tucumanos participaron, en la ciudad de Pune,del Consorcio Internacional de Biotecnología en Caña de Azúcar (ICSB) de cúall la EEAOC forma parte. "En ese lugar nos recibieron en el centro de investigación VSI (Vasantdada Sugarcane Institute), y participaron investigadores de Francia, Brasil, Colombia, EE.UU.,Sudáfrica, Barbados, India y Argentina".

Racedo junto a uno de los "Posters" que le tocó explicar a los profesionales de todo el mundo

"En estas reuniones se comentan los avances de los proyectos conjuntos que están en marcha y se proponen nuevos proyectos. En esta oportunidad además fue una experiencia diferente. Las personas que conocimos de la India fueron extremadamente amables, nos recibieron en las instalaciones de VSI con todos los honores, con un recibimiento extraordinario", detalló.

La India como país anfitrión

Josefina tuvo tiempo para recorrer las calles indias y contó su experiencia en el país más poblado del mundo; (se estima que al finalizar el 2022 la cifra de personas que viven ahí es cercana a los 1.428 millones). "Iba preparada a ver un escenario más drástico, quizás por eso no me impactó tanto. La basura por todos lados es lo más normal, pero la pobreza que me tocó ver no fue muy diferente que la ya estoy acostumbrada (igual soy consciente que hay que multiplicarla por miles de millones de personas más y que sólo vi una porción muy pequeña de las ciudades), deslizó.

"Conversando con algunas personas me decían que la situación empezó a mejorar bastante hace algunos años. Hay cientos de torres de edificios modernos nuevos y otros cientos en construcción, una red de autopistas nuevas, parques, monumentos, historia, religiones diversas, etc que hacen de la India un lugar muy especial", cerró.

De Monteros al mundo

Josefina Racedo, es de unas de las primeras profesionales monterizas que, muy merecidamente, recibió el primer Premio Bernabé Aráoz que otorga la ExpoCom. Sus estudios siempre fueron en los establecimientos públicos, tanto primarios y secundarios, como también los universitarios.

En febrero de 2022, una investigación que dirigió junto al equipos de profesionales de la EEAOC, ganaron un subsidio nacional con un trabajo sobre la implementación de selección genómica en el mejoramiento de caña de azúcar para acelerar la tasa de ganancia genética. El proyecto lleva por título el PICT.

Este beneficio fue otorgado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, en el marco de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT).

Para todos los monterizos, es un orgullo que una profesional de nuestra tierra reparta conocimientos y experiencias sobre los trabajos desarrollados en Tucumán y exponga en un congreso de primer nivel.