Comenzó el pago del 20% a los estales

La Tesorería General de la Provincia, dependiente del Ministerio de Economía, informa el cronograma de pagos de la parte proporcional del sueldo de febrero para empleados de la administración pública provincial.
Martes 28 de febrero
- SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
- SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policia - Direc. Gral. de Institutos Penales)
- ADMINISTRACIÓN CENTRAL
- DEFENSORÍA DEL PUEBLO
- TRIBUNAL DE CUENTAS
- TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
- INSTITUTO PREVENCIÓN DE LUCHA CONTRA ALCOHOLISMO
- MUNICIPIOS DEL INTERIOR
Miércoles 1 de marzo
- PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
- MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
- MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
- PODER LEGISLATIVO
- DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS
- ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO
- INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
- SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
- ENTE ÚNICO DE REG.DE SERVIC.PÚB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
- ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN
- INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
- ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
- INST. PROMOCION DEL AZÚCAR Y ALCOHOL
- ENTE AUTÁRQ.TEATRO MERDEDES SOSA
- DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
- COMUNAS RURALES