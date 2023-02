Paritarias docentes, continúan las negociación

En Casa de Gobierno, durante la jornada de ayer, se desarrolló un nuevo encuentro entre autoridades del Gobierno de Tucumán y representantes de gremios docentes. De la reunión participaron la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse; el ministro de Economía, Eduardo Garvich, y el asesor técnico de esa cartera, Felipe Fernández; y el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer.

Por el sector de educadores, fueron recibidos los referentes del Frente Amplio Docente: Hugo Brito por ATEP; Bernardo Beltrán por SADOP; Daniel Vizcarra por UDT; y Luis Neira junto a Isabel Ruiz por AMET y APEMyS, respectivamente.

Respecto a lo abordado, Brito sostuvo: “estuvimos analizando las paritarias a nivel nacional para ver qué impacto puede tener en la provincia, pero aún no llegamos a un acuerdo. Nosotros llevaremos al congreso todo lo conversado para que nos pongamos a trabajar. Nos convocaron nuevamente para el día jueves, y esperamos que ese día ya estén los números definitivos del aumento”.

“Estuvimos analizando lo pactado a nivel nacional y en base a eso estuvimos discutiendo: el piso a nivel nacional no satisface y es por eso que no cerramos nada aún, seguimos en las tratativas. Nuestro pedido también tiene otros puntos: la zona, la antigüedad, la situación particular de perceptores, auxiliares de secretaria, incluso hablamos del boleto docente. Todo esto está por definirse y esperamos el jueves poder dar una buena noticia”, explicó el referente de ATEP.

En esa línea, Neira expresó que “analizamos las paritarias a nivel nacional. Desde un principio nosotros abordamos el tema de los niveles de inflación y siempre vamos en ese rumbo. Es decir, queremos llegar a un porcentaje que acompañe a los niveles de inflación”.

Las negociaciones salariales se retomarán el próximo jueves 23 de febrero.