Una joven cree que puede ser Madeleine McCann, la niña inglesa que desapareció en 2007

Julia Wendell, una joven de 21 años, pidió esta semana someterse a una prueba de ADN porque sospecha ser Madeleine McCann, la niña inglesa que desapareció en mayo de 2007 en Portugal. Según aseguró este domingo en redes sociales, Kate y Gerry McCann, padres de Made, ya habrían aceptado hacerse la prueba.

"Ayúdame, necesito hablar con Kate y Gerry McCann. Creo que puedo ser Madeleine McCann. Necesito una prueba de ADN. Los investigadores de la policía del Reino Unido y Polonia intentan ignorarme. Contaré mi historia en publicaciones aquí. Ayúdame", planteó la joven en la cuenta Instagram @iammadeleinemcann que creó para difundir su situación.

"Creo que podría ser Madeleine porque fui víctima del pedófilo alemán Peter Ney, que se parece a la 'imagen número 4b' del sitio web: findmadelein.com", mencionó la joven entre las pistas que la hacen sospechar de su identidad.

Además, "tengo una marca en el mismo ojo, pero se me ha borrado y he hablado con el médico y me ha dicho que se puede operar y que vaya otra vez para que lo revise", escribió. También "tengo una forma similar de la cara, las orejas, los labios, la brecha entre los dientes", añadió.

Este domingo, la joven contó por Instagram que los progenitores de McCann dieron el visto bueno para someterse a una prueba y determinar si ella es la niña que desapareció en 2007.

Las sospechas

Sus dudas empezaron “hace unos meses”, cuando escuchó “algo” que dijo su abuela y comenzó a hacerle preguntas a sus padres de crianza, contó en una entrevista.

“No había oído hablar de este caso (Madeleine) hasta que comencé a hacerles preguntas a mis padres sobre mi infancia, ya que tengo poco o ningún recuerdo de eso. Los recuerdos son todos muy borrosos y cuando he tenido conversaciones con mis padres, las cosas no parecen cuadrar y siempre intentan cambiar de tema”, explicó.

"He pedido fotos de cuando mi madre estaba embarazada de mí, otros registros médicos y fotos de mi infancia y nunca las muestran, siempre me dicen que estoy loca. Después de toda esta confusión, comencé a hacer mi propia investigación, descubrí lo que le había sucedido a Madeleine McCann y comencé a reconstruir las similitudes que compartíamos", reveló.

Desaparición de Madeleine McCann

Madeleine McCann tenía tres años cuando desapareció el 3 de mayo de 2007 durante unas vacaciones en Portugal que compartía junto a sus padres, Kate y Gerry, y sus hermanos, Sean y Amelie.

La familia se encontraba hospedada en un departamento de Playa de la Luz del Algarve. Una noche, los padres de la niña se fueron a cenar con dos amigos y dejaron a Madeleine durmiendo junto a sus hermanos. Al volver del lugar se dieron cuenta que la niña ya no estaba.

A finales del mes de mayo, con la esperanza de encontrar a su hija, los padres decidieron pedir ayudar a las autoridades portuguesas y convocaron a medios tanto nacionales como internacionales. Crearon una web para canalizar las donaciones y aportes que pudiesen hacerse en nombre de la causa.

Aunque hubo otros sospechosos de la desaparición durante estos años, actualmente el principal investigado es Christian Brueckner, un alemán imputado por cinco delitos sexuales ocurridos entre diciembre de 2000 y junio de 2017 contra niñas y mujeres de entre 10 y 80 años. (Página 12)